Скільки грошей Росія отримую від експорту викопного палива?

У травні 2025 року (останні статистичні дані) експортні доходи Росії від викопного палива знизилися до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни – 565 мільйонів євро на день. Прибутки зменшилися через зниження цін та падіння постачань сирої нафти морем і трубопроводами, пише 24 Канал з посиланням на Центр досліджень енергетики та чистого повітря.

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Хто купує нафту та інші енергоресурси у Росії?

Найбільшим покупцем російського викопного палива залишається Китай. У травні на нього припадало 42% доходів від п’яти ключових імпортерів – 5,7 мільярда євро. Основна частина китайського імпорту – це сира нафта (57%).

Цікаво! Попри загальне скорочення імпорту сирої нафти, постачання вугілля з Росії до Китаю у травні подвоїлося, до 6,6 млн тонн.

Індія є другим за обсягом покупцем із сумою 4,2 мільярда євро. На нафту припадає 72% цього обсягу.

Примітно! Росія зберігає позицію найбільшого постачальника сирої нафти до Індії, забезпечуючи 38% її імпорту. Також Індія до історичного максимуму збільшила закупівлі російського вугілля – на 34%.

Третє місце займає Туреччина, яка забезпечила Росії 1,8 мільярда євро. Понад половина цих постачань – нафтопродукти, обсяги яких у травні зросли на 21%.

Чи купує енергоресурси у Росії ЄС?

Євросоюз, попри санкції, залишився четвертим найбільшим покупцем російського викопного палива – 1,3 мільярда євро. Майже половина цієї суми – це імпорт російського ЗПГ.