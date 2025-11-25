Укр Рус
25 листопада, 16:40
3

Кремль зробив пропозицію Пекіну: після цього Росія та Китай стануть ближчі

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Росія прагне збільшити експорт нафти до Китаю і поглибити співпрацю щодо зрідженого природного газу.
  • Китай імпортує приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морем, а ще 900 тисяч барелів надходить трубопроводами.

Росія хоче збільшити експорт нафти до Китаю. Також Москва прагне поглибити співпрацю, щодо зрідженого природного газу. З цією пропозицією уже виступив російський уряд.

Що відомо про співпрацю Росії та Китаю?

Як відомо, Китай імпортував приблизно – 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морем. Ще приблизно 900 тисяч барелів надходило трубопроводами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Саме Китай та Індія були основними покупцями російської нафти з початку 2022 року.

Росія є надійним постачальником нафти та газу до Китаю. Ми продовжуватимемо активно працювати над розширенням співпраці в енергетичній сфері як ключової сфери партнерства між двома країнами, 
– наголосив віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак під час зустрічі з китайськими урядовцями.

Новак поспілкувався з віцепрем'єром Китаю Дін Сюесяном, вони обговорили посилення співпраці. Китайський урядовець підтримав представника Кремля. Щобільше, Дін запропонував співпрацю в інших галузях:

  • сфері енергетичного переходу;
  • а також – відновлюваних джерел енергії.

Важливо! Станом на зараз, експорт ЗПГ з Росії був обмежений. Зокрема, так відбувалося через санкції США проти нового заводу "Арктик ЗПГ-2".

Яка ситуація з російською нафтою зараз?

  • США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті". Завдяки цьому, китайські та російські підприємства вирішили скоротити закупівлі нафти з Росії.

  • Через введення таких санкцій, Трамп хотів спонукати Путіна укласти мир. Проте російський уряд лише висміяв ці обмеження.

  • Хоча російський уряд каже, що на країну не впливають обмеження, реальність показує інше. Очкується, що станом на листопад 2025 року, доходи Росії від нафти та газу будуть менші на 35% ніж у аналогічний період торік.

Зауважте! Про впровадження цих санкцій стало відомо ще в кінці жовтня. Проте набрали чинності обмеження – 21 листопада.