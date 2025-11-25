Кремль зробив пропозицію Пекіну: після цього Росія та Китай стануть ближчі

Росія хоче збільшити експорт нафти до Китаю. Також Москва прагне поглибити співпрацю, щодо зрідженого природного газу. З цією пропозицією уже виступив російський уряд.

Що відомо про співпрацю Росії та Китаю?

Як відомо, Китай імпортував приблизно – 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морем. Ще приблизно 900 тисяч барелів надходило трубопроводами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Саме Китай та Індія були основними покупцями російської нафти з початку 2022 року.

Росія є надійним постачальником нафти та газу до Китаю. Ми продовжуватимемо активно працювати над розширенням співпраці в енергетичній сфері як ключової сфери партнерства між двома країнами,

– наголосив віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак під час зустрічі з китайськими урядовцями.

Новак поспілкувався з віцепрем'єром Китаю Дін Сюесяном, вони обговорили посилення співпраці. Китайський урядовець підтримав представника Кремля. Щобільше, Дін запропонував співпрацю в інших галузях:

сфері енергетичного переходу;

а також – відновлюваних джерел енергії.

Важливо! Станом на зараз, експорт ЗПГ з Росії був обмежений. Зокрема, так відбувалося через санкції США проти нового заводу "Арктик ЗПГ-2".

Яка ситуація з російською нафтою зараз?

США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті". Завдяки цьому, китайські та російські підприємства вирішили скоротити закупівлі нафти з Росії.

Через введення таких санкцій, Трамп хотів спонукати Путіна укласти мир. Проте російський уряд лише висміяв ці обмеження.

Хоча російський уряд каже, що на країну не впливають обмеження, реальність показує інше. Очкується, що станом на листопад 2025 року, доходи Росії від нафти та газу будуть менші на 35% ніж у аналогічний період торік.

Зауважте! Про впровадження цих санкцій стало відомо ще в кінці жовтня. Проте набрали чинності обмеження – 21 листопада.