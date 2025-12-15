Таких знижок ще не було: російська нафта продається за рекордно низькими цінами

Нещодавно стало відомо, що російська нафта марки ESPO була продана з рекордною знижкою. Її придбав китайський покупець.

Що відомо про нову ціну російської нафти?

Вантажі продавалися зі знижкою 7 – 8 доларів за барель, якщо порівнювати з еталонною Brent, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Правда шокує: ця трійка контролює російські приарктичні запаси рідкісноземельних елементів

Зверніть увагу! Станом на зараз, відомо, що покупцем став незалежний китайський НПЗ. Продаж відбувся в кінці минулого тижня.

ESPO користується популярністю серед китайських нафтопереробників завдяки високому виходу дизельного палива та короткій відстані доставки зі східного узбережжя Росії. Загальні закупівлі сирої нафти китайськими переробниками, включаючи іранську нафту, нещодавно зросли,

– наголошує видання.

Зауважимо, що це збільшення відбулося після того, як Пекін запровадив новий раунд імпортних квот для незалежних переробників. Це сталося ще в кінці листопада.

До того ж варто сказати, що придбання ESPO на минулому тижні стало першою угодою, яку уклала китайська компанія з кінця жовтня. Саме тоді Shandong Yulong Petrochemical здійснювала покупку, повідомляє Bloomberg.

Чому Кремль знижує вартість нафти зараз?

Ще у жовтні стало відомо про нові санкції США проти Росії. Тоді американський уряд затвердив обмеження для "Роснефті" та "Лукойла". Трамп дав країнам, які співпрацюють з росіянами, місяць, щоб розв'язати всі питання.

Завдяки вказаним обмеженням Трамп хотів вплинути на Путіна. Проте російський лідер лише посміявся з цих санкцій і сказав, що вони недієві.

Водночас наслідки цих санкцій очевидні уже зараз. Адже скорочується експорт російської нафти. До того ж Москва вимушена сильно знижувати ціни, аби привабити покупців.

Важливо! Раніше саме китайські державні НПЗ були найбільшими покупцями ESPO. Також багато російської нафти купувала Індія.