Усе через США: ще одна країна може почати купувати нафту у Росії

Південна Корея розглядає можливість закупівлі російської нафти. Про це повідомило Міністерство промисловості Сеула. Керівництво Південної Кореї таким чином хоче уникнути наслідків від ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Що відомо про нове рішення Південної Кореї?

Південна Корея розглядає таку можливість на тлі послаблення санкцій проти Росії з боку США, повідомляє Reuters.

Зауважимо, Південна Корея припинила імпорт російської сирої нафти ще у грудні 2022 року. Це сталося на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Petronet.

Зверніть увагу! Як показує звіт державного аналітичного центру Корейського інституту міжнародної економічної політики, за підсумками 2021 року, частка російської сирої нафти складала всього 5,6% від загального імпорту, який здійснила Південна Корея.

Міністр фінансів Ку Юн Чхоль заявив у середу, що країна обмежить експорт нафти та тимчасово визначить цю сировину як елемент економічної безпеки ланцюга поставок,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що Південна Корея надзвичайно залежна від ситуації на Близькому Сході. Річ у тім, що ця країна імпортує майже 70% від усієї сирої нафти саме через Ормузьку протоку.

Окрім цього, Південна Корея є великим імпортером нафти, що розщеплюється на нафтохімічні продукти. Це та сировина, яка застосовується для виготовлення пластмаси, електроніки та навіть автомобілів.

Чому США послабили санкції проти російської нафти?