Ще одна країна розпочала закупівлю нафти з Росії

Філіппіни почали отримувати російську нафту. Це стало наслідком того, що США послабили санкції проти російської нафти і дозволили її купувати.

Що відомо про закупівлю російської нафти Філіппінами?

Як відомо, філіппінський нафтопереробний завод Petron отримав партію нафти з Росії, повідомляє Bloomberg.

Цікаво, що генеральний директор Petron Рамон Анг підтвердив отримання партії нафти від члена ОПЕК+. Проте деталей, щодо операцій не було озвучено.

Зауважимо, що США ухвалили рішення про послаблення санкцій проти російської нафти ще 12 березня. Важлива деталь – дозвіл на купівлю поширюється лише на ту сировину з Росії, яка застрягла в морі, повідомляє Bloomberg.

Цей захід був спрямований на пом'якшення дефіциту нафти, спричиненого фактичним закриттям Ормузької протоки з початку війни на Близькому Сході наприкінці лютого. Найбільше постраждала імпортозалежна Азія, яка закуповує більшу частину своєї сирої нафти у виробників регіону,

– вказує видання.

Філіппіни, зокрема, сильно залежать від імпорту нафти. Наразі вони намагаються шукати альтернативу близькосхідним постачанням.

Зверніть увагу! Через ситуацію з нафтою, філіппінський уряд оголошував про введення надзвичайного стану.

Наразі, як відомо, Філіппіни ведуть переговори, щодо поставок з:

Китаю;

Південної Кореї;

Японії;

Індії.

До того ж посол Філіппінів в США вказував, що вони прагнуть отримати від американського уряду відмову від вимог, щодо закупівель. Бо це дозволить купувати нафту на пряму – у російських виробників.

