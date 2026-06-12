Все через США: Індія пояснила чому купувала російську нафту
Індія купувала російську нафту, починаючи з 2022 року. Як вказав індійський міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар, це відбувалося саме через доступність такої сировини.
Чому насправді Індія купує сировину з Росії?
Джайшанкар каже, що про ці закупівлі Індію попросили США, повідомляє Bloomberg.
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Таким чином США, ніби як, намагалися зберегти світові ціни на нафту. Адже російська сировина Індії обходилась доволі дешево.
У той час США спеціально звернулися до Індії з проханням купити російську нафту, щоб стабілізувати ринок нафти,
– наголосив Джайшанкар.
Зауважимо, ще у 2022 році США впровадили санкції проти Росії. Зокрема, російського нафтового сектору. Такі обмеження ввели саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Через ці санкції ціни на російську нафту були обмежені. Тоді Індія і стала основним покупцем сировини з Росії.
На той момент значна частина нафти, доступної на ринку, надходила з Росії, оскільки європейці скуповували близькосхідну нафту, яка була нашим традиційним постачальником. Обставини підштовхнули нас у певному напрямку,
– вказав Джайшанкар .
Чому санкції проти російської нафти послаблювали у 2026 році?
- США ухвалили рішення послабити санкції проти російської нафти. Це відбулося саме на тлі конфлікту на Близькому Сході і закриття Ормузької протоки. Завдяки таким змінам американський уряд прагнув стримати зростання цін на енергоносії.
- Вперше таке рішення ухвалили ще в середині березня 2026 року. Згодом його продовжували декілька разів. Цей дозвіл на купівлю діяв саме на сировину, що застрягла в морі.