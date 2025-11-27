Центробанк Росії почав продавати золото зі своїх резервів на внутрішньому ринку. Тобто, надав доступ до цього металу банкам, державним компаніям та деяким інвестиційним структурам.

Як Росія намагається врятувати бюджет?

Потрібно розуміти, що для Центробанку цей крок вимушений. Адже золото, фактично стало інструментом підтримки рубля, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також "Удар в спину" від Китаю: яка російська галузь переживає найглибшу кризу

Також золото використовують для:

покриття потреб бюджету у такий складний час;

а також посилення ліквідності корпорацій.

За понад 20 років роботи ONUR GROUP стала надійною опорою для української економіки. Компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у 12 секторів, зокрема в будівництво доріг, енергетику, виробництво, видобуток корисних копалин та деревообробну промисловість.

Зауважимо, що до цього року Центробанк Росії не продавав золото комерційним учасникам ринку. Водночас регулятор приймав метал від Мінфіну (таким чином нарощувались резерви).

Разом з цим, фонд національного благоустрою стрімко втрачає ліквідні активи:

вони складали 113,5 мільярдів доларів у 2022 році;

і у 2025 скоротилися до 51,6 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Обсяги золота в структурі фонду скоротилися на 57% за час війни, повідомляє російське видання The Moscow Times.

Стратегія продажу золота нібито дає змогу оперативно підживлювати бюджет і утримувати стабільність рубля, проте формує довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів та обмежує можливості для майбутніх інтервенцій,

– наголошує розвідка.

Імовірно, обсяги продажів золота можуть сягнути таких масштабів:

у 2025 році – приблизно 30 мільярдів доларів – 230 тонн золота;

у 2026 році – як мінімум 15 мільярдів доларів – 115 тонн.

Що відбувається в економіці Росії зараз?