Рубль помітно пікетує: чому це вигідно російським експортерам, але не Кремлю
Російська економіка прямує до повного краху, попри всі намагання влади якось цьому запобігти. Водночас падіння рубля може бути досить вигідним для експортерів.
Російський опозиціонер, експерт у галузі нафти та газу Михайло Крутихін сказав 24 Каналу, що рубль не вдасться врятувати.
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"Уряд дійсно намагається втримати рубль від падіння відносно інших валют, але це не дуже сильно допомагає. Рубль повільно пікетує", – констатував Крутихін.
Що відбувається з російським рублем: дивіться відео 24 Каналу
За його словами, це дуже вигідно російським експортерам. Вони накопичують прибутки у твердій валюті та особливо не переймаються поверненням коштів у російський федеральний бюджет.
Які будуть наслідки для жителів Росії
Підвищення курсу іноземної валюти означає серйозний удар по гаманцях жителів країни. Так, на полицях російських магазинів приблизно 65% імпортних товарів, а ліків – 95%. Це означає, що вони дорожчатимуть.
Однак російському диктатору байдуже на власних громадян.
"Якби Путіну не було байдуже, він не вв'язувався б у цю війну і не витрачав би російський федеральний бюджет на бронетранспортери та інші залізяки", – зазначив Крутихін.
Що відбувається з економікою Росії: основне
- На початку серпня рубль увійшов до трійки найслабших валют світу і продовжує падати. До головних причин належать санкції країн Заходу, відтік валюти з Росії, ускладнення умов торгівлі на зовнішніх ринках.
- Російська влада робить усе можливе, щоб утримати російську економіку від стрімкого обвалу. Найсильнішими гравцями вважають Ельвіру Набіулліну та Антона Сілуанова.
- Однак Владімір Путін все одно продовжує масово зливати державні кошти в оборонний комплекс. Російський диктатор готовий пожертвувати всіма іншими сферами життя своєї країни.