Такого не було з початку війни: економіка Росії на межі
- Російська економіка стикається з рецесією через скорочення виробництва та зниження зовнішньої торгівлі.
- За перші 9 місяців 2025 року значна частина видів економічної діяльності в Росії показали спад, а загальний експорт знизився на 4,6%.
В російській економіці посилюються рецесійні тенденції. Така ситуація спричинена сукупністю факторів. Зокрема, свою роль зіграло скорочення виробництва.
Як змінилась ситуація в російській економіці?
Також на погіршення ситуації в Росії вплинуло зниження рівня зовнішньої торгівлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Читайте також Втрачену брошку Наполеона продали на аукціоні: скільки вона коштує сьогодні
Зверніть увагу! Як показує статистика, за перші III квартали 2025 року, зниження обсягів випуску продемонстрували приблизно 70% основних видів економічної діяльності в Росії.
Як змінилась ситуація в російські промисловості:
- Найбільше видно погіршення у ключовій галузі внутрішнього виробництва – секторі оборони.
- За перші 9 місяців 2025 року приріст виробництва був лише у 5 з 24 видів діяльності. 17 з них – продемонстрували спад.
Демонструє ослаблення і зовнішньоекономічна динаміка:
- сукупний обсяг торгівлі скоротився на понад 3% (якщо порівнювати з аналогічним періодом торік);
- торговельний профіцит зменшився на 11% і сягнув 102 мільярди доларів;
- за 9 місяців 2025 загальний експорт знизився на 4,6% і склав – 303 мільярди доларів.
Економіка Росії фактично переходить у фазу структурного сповільнення: темпи зростання залишаються нижчими за рівень, необхідний для компенсації інфляційного ефекту. Стагнація в обробній промисловості свідчить, що Кремль поступово вичерпує внутрішні ресурси для підтримки економічного зростання,
– зазначає розвідка.
Важливо! Згідно з прогнозами, темпи зростання ВВП Росії в останньому кварталі 2025 року будуть близькі до нульових значень.
Що ще важливо знати про економіку Росії зараз?
Російський уряд не визнає рецесію в Росії. Проте об'єктивні цифри демонструють інше.
Стає усе більш помітний дефіцит у бюджеті Росії. Зокрема, у жовтні він зріс із 3,8 до 4,2 трильйона рублів. Очікується, що станом на кінець 2025, цей показник буде – 5,7 трильйона рублів, зазначає російське ЗМІ "The Moscow Times".