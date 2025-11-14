Такого не було з початку війни: економіка Росії на межі

В російській економіці посилюються рецесійні тенденції. Така ситуація спричинена сукупністю факторів. Зокрема, свою роль зіграло скорочення виробництва.

Як змінилась ситуація в російській економіці?

Також на погіршення ситуації в Росії вплинуло зниження рівня зовнішньої торгівлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зверніть увагу! Як показує статистика, за перші III квартали 2025 року, зниження обсягів випуску продемонстрували приблизно 70% основних видів економічної діяльності в Росії.

Як змінилась ситуація в російські промисловості:

Найбільше видно погіршення у ключовій галузі внутрішнього виробництва – секторі оборони.

За перші 9 місяців 2025 року приріст виробництва був лише у 5 з 24 видів діяльності. 17 з них – продемонстрували спад.

Демонструє ослаблення і зовнішньоекономічна динаміка:

сукупний обсяг торгівлі скоротився на понад 3% (якщо порівнювати з аналогічним періодом торік);

торговельний профіцит зменшився на 11% і сягнув 102 мільярди доларів;

за 9 місяців 2025 загальний експорт знизився на 4,6% і склав – 303 мільярди доларів.

Економіка Росії фактично переходить у фазу структурного сповільнення: темпи зростання залишаються нижчими за рівень, необхідний для компенсації інфляційного ефекту. Стагнація в обробній промисловості свідчить, що Кремль поступово вичерпує внутрішні ресурси для підтримки економічного зростання,

– зазначає розвідка.

Важливо! Згідно з прогнозами, темпи зростання ВВП Росії в останньому кварталі 2025 року будуть близькі до нульових значень.

Що ще важливо знати про економіку Росії зараз?