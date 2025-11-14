Как изменилась ситуация в российской экономике?
Также на ухудшение ситуации в России повлияло снижение уровня внешней торговли, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Обратите внимание! Как показывает статистика, за первые III кварталы 2025 года, снижение объемов выпуска продемонстрировали примерно 70% основных видов экономической деятельности в России.
Как изменилась ситуация в российской промышленности:
- Больше всего видно ухудшение в ключевой отрасли внутреннего производства – секторе обороны.
- За первые 9 месяцев 2025 года прирост производства был только в 5 из 24 видов деятельности. 17 из них – продемонстрировали спад.
Демонстрирует ослабление и внешнеэкономическая динамика:
- совокупный объем торговли сократился более чем на 3% (если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года);
- торговый профицит уменьшился на 11% и достиг 102 миллиарда долларов;
- за 9 месяцев 2025 общий экспорт снизился на 4,6% и составил – 303 миллиарда долларов.
Экономика России фактически переходит в фазу структурного замедления: темпы роста остаются ниже уровня, необходимый для компенсации инфляционного эффекта. Стагнация в обрабатывающей промышленности свидетельствует, что Кремль постепенно исчерпывает внутренние ресурсы для поддержания экономического роста,
– отмечает разведка.
Важно! Согласно прогнозам, темпы роста ВВП России в последнем квартале 2025 года будут близки к нулевым значениям.
Что еще важно знать об экономике России сейчас?
Российское правительство не признает рецессию в России. Однако объективные цифры демонстрируют другое.
Становится все более заметен дефицит в бюджете России. В частности, в октябре он вырос с 3,8 до 4,2 триллиона рублей. Ожидается, что по состоянию на конец 2025, этот показатель будет – 5,7 триллиона рублей, отмечает российское СМИ "The Moscow Times".