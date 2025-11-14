Как изменилась ситуация в российской экономике?

Также на ухудшение ситуации в России повлияло снижение уровня внешней торговли, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Обратите внимание! Как показывает статистика, за первые III кварталы 2025 года, снижение объемов выпуска продемонстрировали примерно 70% основных видов экономической деятельности в России.

Как изменилась ситуация в российской промышленности:

Больше всего видно ухудшение в ключевой отрасли внутреннего производства – секторе обороны.

За первые 9 месяцев 2025 года прирост производства был только в 5 из 24 видов деятельности. 17 из них – продемонстрировали спад.

Демонстрирует ослабление и внешнеэкономическая динамика:

совокупный объем торговли сократился более чем на 3% (если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года);

торговый профицит уменьшился на 11% и достиг 102 миллиарда долларов;

за 9 месяцев 2025 общий экспорт снизился на 4,6% и составил – 303 миллиарда долларов.

Экономика России фактически переходит в фазу структурного замедления: темпы роста остаются ниже уровня, необходимый для компенсации инфляционного эффекта. Стагнация в обрабатывающей промышленности свидетельствует, что Кремль постепенно исчерпывает внутренние ресурсы для поддержания экономического роста,

– отмечает разведка.

Важно! Согласно прогнозам, темпы роста ВВП России в последнем квартале 2025 года будут близки к нулевым значениям.

Что еще важно знать об экономике России сейчас?