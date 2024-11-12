Росіяни масово не сплачують кредити: з чим це пов'язано

Після періоду активного споживчого кредитування в Росії виникли рекордні проблеми з погашенням позик. Рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків знизився до мінімуму з часів пандемії 2020 року.

Кількість боргів за кредитами зростає

З початку року до кінця серпня 800 тисяч росіян прострочили виплати за кредитами, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Індекс "кредитної свідомості", що враховує непогашені платежі, на 1 жовтня впав до 1,53 пункту з 1,83 пункту за рік до цього. Він знижується вже три квартали поспіль, що є рекордом за останні 12 років.

Загальна кількість боржників у банках зросла до 6,2 мільйона осіб.

Зростання прострочених платежів спостерігається в основному за кредитними картками, ставки за якими є найвищими серед усіх банківських кредитів.

Цікаво! Росіяни часто використовують кредитні картки, оскільки банки не схвалюють їм кредити готівкою через високий рівень боргового навантаження.

Борги за іпотеку теж ростуть

Одночасно зростає кількість прострочених іпотечних кредитів. До кінця вересня їх обсяг збільшився на 37% порівняно з минулим роком і досяг 136 мільярдів рублів.

Цікаво! Кількість позик, за якими клієнти банків перестали платити вчасно, зросла до 52,2 тисяч, порівняно з 47,8 тисячами на початку року.

Реакція банків

Банк Росії поки не бачить серйозних проблем. Згідно з його статистикою, у вересні було прострочено 3,5% споживчих позик. Це рівень, який залишився на рівні початку року, і менший, ніж рік тому (3,7% на вересень 2023 року). В обсязі грошових коштів прострочення склало 1,6 трильйона рублів.

Федеральна служба судових приставів фіксує набагато більші прострочення, ніж Центробанк. На її балансі знаходяться борги на суму 3,4 трильйона рублів.

Зауважте! За перші дев'ять місяців року було порушено 10,9 мільйона справ про стягнення боргів з фізичних осіб. Їхня загальна сума – 1,4 трильйона рублів – вже перевищила результат за весь минулий рік.