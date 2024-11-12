Количество долгов по кредитам растет

С начала года до конца августа 800 тысяч россиян просрочили выплаты по кредитам, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Индекс "кредитного сознания", учитывающий непогашенные платежи, на 1 октября упал до 1,53 пункта с 1,83 пункта за год до этого. Он снижается уже три квартала подряд, что является рекордом за последние 12 лет.

Общее количество должников в банках выросло до 6,2 миллиона человек.

Рост просроченных платежей наблюдается в основном по кредитным картам, ставки по которым являются самыми высокими среди всех банковских кредитов.

Интересно! Россияне часто используют кредитные карты, поскольку банки не одобряют им кредиты наличными из-за высокого уровня долговой нагрузки.

Долги по ипотеке тоже растут

Одновременно растет количество просроченных ипотечных кредитов. К концу сентября их объем увеличился на 37% по сравнению с прошлым годом и достиг 136 миллиардов рублей.

Интересно! Количество займов, по которым клиенты банков перестали платить вовремя, выросло до 52,2 тысяч, по сравнению с 47,8 тысячами в начале года.

Реакция банков

Банк России пока не видит серьезных проблем. Согласно его статистике, в сентябре было просрочено 3,5% потребительских займов. Это уровень, который остался на уровне начала года, и меньше, чем год назад (3,7% на сентябрь 2023 года). В объеме денежных средств просрочка составила 1,6 триллиона рублей.

Федеральная служба судебных приставов фиксирует гораздо большие просрочки, чем Центробанк. На ее балансе находятся долги на сумму 3,4 триллиона рублей.

Заметьте! За первые девять месяцев года было возбуждено 10,9 миллиона дел о взыскании долгов с физических лиц. Их общая сумма – 1,4 триллиона рублей – уже превысила результат за весь прошлый год.