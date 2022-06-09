Російська компанії "Роснафта" не поспішає підписувати нові угоди з двома індійськими компаніями на постачання сирої нафти, які готові співпрацювати з державою-агресоркою. Про це повідомляють три джерела, які обізнані із ситуацією.

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У Росії не вистачає нафти для Індії

Великі індійські нафтопереробні компанії активно купують російську нафту за дешевими цінами. Оскільки, від цієї сировини відмовляються компанії із Заходу на фоні масштабних санкцій проти Росії через війну в Україні. Відсутність нових угод з "Роснафтою" щодо оперативного постачання нафти може спонукати індійські компанії повернутися до ринку та почати купувати сировину навіть дорожче.

Водночас це показує, що Росії поки що вдається експортувати свою нафту попри посилення санкційного тиску, головна ціль якого – скоротити доходи Москви. Переговори з Росією ведуть три державні нафтопереробники, використовуючи велику знижку на нафту. Йдеться про:

Indian Oil,

Oil, Bharat Petroleum,

Hindustan Petroleum.

Процес переговорів стартував раніше цього року задля досягнення домовленостей щодо угод про постачання терміном на 6 місяців. На сьогодні, лише топовому нафтовому переробнику Індії – Indian Oil – вдалося укласти відповідний контракт. Йдеться про придбання 6 мільйонів барелів нафти кожного місяця з опцією придбати 3 мільйони барелів більше. Тоді як на запити двох інших компаній поки що відхилять російські партнери.

"Роснафта" не зобов’язується підписувати контракт з HPCL та BPCL. Кажуть, що не мають обсягів,

– повідомило одне з джерел.

Особи, які обізнані із ситуацією, додають, що контракт з Indian Oil передбачав оплату в усіх основних валютах. Йдеться про рупії, долари та євро, залежно від механізму оплати, доступного на момент транзакції.

Росія уже наростила експорт нафти зі свого головного східного порту Козьміно приблизно на п’яту частину, щоб задовольнити попит зі сторони покупців з Азії й компенсувати вплив санкцій Європейського Союзу. Додають, що компанія "Роснафта" проштовхує свої барелі нафти на ринок через низку торгових фірм:

Everest Energy,

Coral Energy,

Bellatrix,

Sunrise.

Крім того, індійська джерела повідомили, що вони більше не отримують настільки вигідних знижок на російську нафту та менше пропозицій на продаж на основі принципу DAT.

Що таке DAT Це означає, що продавець виконав зобов'язання стосовно постачання. Йдеться про момент надання товару покупцеві, розвантаженого з транспортного засобу в узгодженому терміналі зазначеного місця призначення. Продавець несе всі ризики по доставці товару до названого місця.

Європейський Союз, який разом із Великою Британією та США, домінує на міжнародному морському ринку, минулого тижня оголосив про негайну заборону оформлення страховок для суден, які перевозять російську нафту. У ЄС також надали пільговий період для чинних контрактів терміном на 6 місяців.

Джерела повідомили, що відсутність страхування судноплавства вплинуло на придбання компанією Indian Oil нафти з Росії за контрактом, який вона підписала з "Роснафтою" минулого року.

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