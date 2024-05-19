У Росії арештували активи потужного німецького банку, який співрацював з "Газпромом"

Росія продовжує арештовувати активи іноземних бізнесів. Цього разу у центрі уваги опинився німецький Deutsche Bank.

Рішення про арешт активів німецького банку ухвалив арбітражний суд Санкт-Петербурга. Йдеться також про майно, рахунки та акції кредитора.

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У Росії арештували активи німецького банку

Позов проти німецького банку подала петербурзька компанія "РусХимАльянс", спільним підприємством, що на 50% належить російській корпорації "Газпром". У результаті "Дойче Банк" більше не має права розпоряджатися своєю 100% часткою в статутному капіталі російської дочірньої компанії, а також ТОВ "Технологічний центр Дойче Банку".

Варто додати, що Deutsche Bank був одним із поручителів за контрактом "РусХимАльянсу", турецької Renaissance Heavy Industries та німецької компанії Linde на будівництво заводу в Усть-Лузі для переробки газу.

На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація Deutsche Bank становить 31,27 мільярда євро, інформує Google Фінанси . Вартість акцій коливається на рівні 15,64 євро.

Загальну суму активів, на які наклали арешт у Росії, оцінюють у 238,6 мільйона євро або 259 мільйона доларів. У Deutsche Bank повідомили, що вже виділив значні кошти на цю справу – приблизно 260 мільйонів євро.

Крім того, у банку заявили, що їм необхідно подивитися, як російські суди реалізують цей позов, а також оцінити негайний операційний вплив в Росії. Раніше у цій же справі суд у Росії ухвалив рішення про арешт активів банку UniCredit.

За 2023 рік найбільші західні банки, які продовжують працювати у Росії, сплатили до бюджету агресора податки на 800 мільйонів євро. Це в чотири рази більше, ніж було до початку повномасштабної війни Росії проти України, за даними Financial Times

Нагадаємо, що наприкінці квітня суд заблокував усі рахунки JPMorgan у Росії. Це рішення стосується й рахунків дочірніх компаній банку. Позов проти американського кредитора подав державний ВТБ.