Таке рішення ухвалив швейцарський банк Julius Baer. Це один із найстаріших кредиторів у країні. Першою про це повідомила консалтингова компанія Main Partner Trust, яка зареєстрована на Кіпрі.

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Швейцарський банк закриє рахунки росіян

Цікаво, що офіційно швейцарський банк не оголошував про рішення щодо рахунків клієнтів з Росії. Проте ЗМІ агресора ознайомилися з копією листа, автентичність якого підтвердив один з клієнтів Julius Baer після отримання.

Зокрема, у документі вказано, що всі ділові відносини з ними будуть розірвані до 31 грудня. Тоді як усі угоди та контракти для клієнтів з Росії припинять діяти з 30 вересня. Зокрема, йдеться про кредитні договори. Тоді як їхні картки будуть анульовані. Кредитор додав, що більше не може надавати послуги відповідно до своїх стандартів через "поточні обставини та обмеження, які розвиваються".

Водночас з початку 2024 року швейцарський банк Julius Baer буде надавати клієнтам з Росії обмежений перелік послуг, проте всі ділові відносини з ними до того моменту будуть завершені, а рахунки – закриті.

Нагадаємо, що навесні 2023 року один із найбільших банків Швейцарії анонсував тотальну перевірку російських клієнтів. Це рішення ухвалили у UBS. Крім того, банківський сектор Швейцарії активно виступав проти конфіскації російських активів у країні. Вони наголошували, що це могло стати б смертним вироком для всієї галузі.