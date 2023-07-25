Такое решение принял швейцарский банк Julius Baer. Это один из самых старых кредиторов в стране. Первой об этом сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust, зарегистрированной на Кипре.

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Швейцарский банк закроет счета россиян

Интересно, что официально швейцарский банк не объявлял о решении по счетам клиентов из России. Однако СМИ агрессора ознакомились с копией письма, подлинность которого подтвердил один из клиентов Julius Baer после получения.

В частности, в документе указано, что все деловые отношения с ними будут разорваны до 31 декабря. В то время как все соглашения и контракты для клиентов из России прекратят действовать с 30 сентября. В частности, речь идет о кредитных договорах. В то время как их карточки будут аннулированы. Кредитор добавил, что больше не может предоставлять услуги в соответствии со своими стандартами из-за "текущих обстоятельств и развивающихся ограничений".

В то же время, с начала 2024 года швейцарский банк Julius Baer будет предоставлять клиентам из России ограниченный перечень услуг, однако все деловые отношения с ними к тому моменту будут завершены, а счета – закрыты.

Напомним, что весной 2023 г. один из крупнейших банков Швейцарии анонсировал тотальную проверку российских клиентов. Это решение было принято в UBS. Кроме того, банковский сектор Швейцарии активно выступал против конфискации российских активов в стране. Они отмечали, что это могло бы стать смертным приговором для всей отрасли.