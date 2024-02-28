Росія зуміла досягти нового максимуму на ринку нафти: як так вийшло

Експорт російської нафти зростає попри низку серйозних викликів. Ба більше, цей показник зріс до максимального рівня майже за чотири місяці.

Перш за все повідомляють, що обсяги постачання російської нафти, яка відома під маркою "Сокіл", впали. Проте ситуацію змінили завдяки іншому бренду сировини.

Варте уваги Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Чому експорт російської нафти зростає

Річ у тому, що відсутність нафти "Сокіл" замінили сировиною "ВСТО". Обсяги постачання останньої марки нафти різко зросли. Згідно з оцінками Bloomberg, середні обсяги поставок за чотири тижні перевищили обіцяний Москвою експортний показник приблизно на 190 тисяч барелів на день.

Тижневий обсяг постачання російської нафти виріс на 365 тисяч барелів на день до 3,5 мільйона. Це на 215 тисяч барелів на добу більше цільового показника.

Варто додати, що тимчасовий дефіцит нафти "Сокіл" спровокувала нестача танкерів для транспортування. Крім того, нафтозаводи в Індії, які були чи не основними покупцями цієї сировини, побоюються санкцій США, а також скаржаться, що постачання коштує занадто дорого. Водночас саме Індія після 2022 року різко збільшила закупівлі російської нафти та допомогла агресору заробити мільярди.

Нагадаємо, що тіньовий флот Росії, які використовують для експорту нафти, зменшився майже вдвічі завдяки новим санкціям США проти компаній, танкери яких брали участь у цьому процесі.