Экспорт российской нефти растет, несмотря на ряд серьезных вызовов. Более того, этот показатель вырос до максимального уровня почти за четыре месяца.

Прежде всего сообщают, что объемы поставок российской нефти, которая известна под маркой "Сокол", упали. Однако ситуацию изменили благодаря другому бренду сырья.

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Почему экспорт российской нефти растет

Дело в том, что отсутствие нефти "Сокол" заменили сырьем "ВСТО". Объемы поставок последней марки нефти резко выросли. Согласно оценкам Bloomberg, средние объемы поставок за четыре недели превысили обещанный Москвой экспортный показатель примерно на 190 тысяч баррелей в день.

Недельный объем поставок российской нефти вырос на 365 тысяч баррелей в день до 3,5 миллиона. Это на 215 тысяч баррелей в сутки больше целевого показателя.

Стоит добавить, что временный дефицит нефти "Сокол" спровоцировала нехватка танкеров для транспортировки. Кроме того, нефтезаводы в Индии, которые были едва ли не основными покупателями этого сырья, опасаются санкций США, а также жалуются, что поставки стоит слишком дорого. В то же время именно Индия после 2022 года резко увеличила закупки российской нефти и помогла агрессору заработать миллиарды.

Напомним, что теневой флот России, которые используют для экспорта нефти, уменьшился почти вдвое благодаря новым санкциям США против компаний, танкеры которых участвовали в этом процессе.