Долара опинився за бортом: у якій валюті Пакистан заплатив за нафту з Росії

Пакистан недавно завершив свій перший міжурядовий імпорт російської нафти. Але це не єдина важлива зміна, яку запровадила країна.

Пакистан купив російську нафту за заниженими цінами у рамках угоди з Росією. Водночас варто виділити, що оплату країна провела не у доларах. Хоча у світі за експорт зазвичай платять саме в американській валюті.

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Пакистан заплатив за російську нафту в юанях

Для Пакистану пільгова ціна на нафту важлива через складну економічну ситуацію в країні. Зокрема, йдеться про гостру проблему платіжного балансу. На тлі цього існує серйозна загроза дефолту за зовнішнім боргом.

Додають, що обсяги міжнародних резервів, якими володіє центральний банк Пакистану, може вистачити на місяць контрольованого імпорту. Перше судно з російською нафтою прибула до порту Пакистану цієї неділі.

За нафту Пакистан розрахувався у. Нагадаємо, що у березні 2023 року частка юаня у міжнародних розрахунках зросла та закриває п'ятірку валют за цим показником. Загалом відомо про, щонайменше, 5 країн, які відмовилися від долара на користь юаня.

Міністр нафти Пакистану Мусадік Малік заявив, що у квітні Пакистан купив у Росії 100 тисяч тонн нафти. У рамках недільного траншу до країни прибуло 45 тисяч тонн сировини. Чиновник не розповів, скільки Пакистан заплатив за російську нафту, а також відмовився назвати суму знижки.

Завдяки Пакистану Кремль отримує ще один варіант посилення своїх позицій на ринку нафти. Крім того, фіксують зростання обсягів експорту чорного золота до Китаю та Індії. Ці дві країни активно купували російську сировину попри повномасштабну війну Росії проти України.

Цю ситуацію також прокоментував міністр закордонних справ Китаю. Дипломат наголосив, що це нормальна співпраця між Пакистаном та Росією у рамках їхнього суверенітету.