Найбільший банк Швеції готовий попрощатися з Росією та назвав головні цілі

Один із найбільших банків Швеції та Скандинавії оголосив про скорочення своєї діяльності на території Росії. Більше про усі деталі, пов'язані з цим процесом – далі у тексті.

Йдеться про шведський банк SEB, який має на меті вийти з російського ринку. Про це повідомив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії.

Зверніть увагу Дитині на майбутнє: які опції можуть використати батьки, аби підготувати фінансовий старт дітям

Потужний банк зі Швеції планує покинути Росію

На офіційному сайті банку вказано, що в поточних умовах SEB не може продовжувати діяльність у Росії, а також вважає це недоцільним. У зв'язку з цим, кредитор починає скорочувати свою дільність на ринку. Проте банк додають, що процедуру планують виконати у відповідальний та впорядкований спосіб згідно з юридичними зобов'язаннями. Наразі невідомо, наскільки довго буде тривати процес виходу з ринку Росії.

У SEB Group наголосили в офіційному поясненні, що діяльність банку на території Росії зосереджена лише на підтримці дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів, які досі працюють у ринку агресора.

У SEB є офіс тільки у Санкт-Петербурзі, щоб допомогти своїм небагатьом клієнтам вийти з російського ринку,

– повідомив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії.

Кредитор також підкреслює, що його бізнес не був направлений на місцеві компанії, організації або фізичних осіб. Ба більше, кредитний портфель банку "на нулі", тоді як нових кредитів не видають, а усі старі – погашені.