Речь идет о шведском банке SEB, который имеет целью выйти с российского рынка. Об этом сообщил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций банка SEB в Эстонии.

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Мощный банк из Швеции планирует покинуть Россию

На официальном сайте Банку указано, что в текущих условиях SEB не может продолжать деятельность в России, а также считает это нецелесообразным. В связи с этим, кредитор начинает сокращать свою деятельность на рынке. Однако банк добавляют, что процедуру планируют выполнить ответственным и упорядоченным способом согласно юридическим обязательствам. Пока неизвестно, насколько долго будет продолжаться процесс выхода с рынка России.

В SEB Group отметили в официальном объяснении, что деятельность банка на территории России сосредоточена только на поддержке дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, до сих пор работающих на рынке агрессора.

У SEB есть офис только в Санкт-Петербурге, чтобы помочь своим немногим клиентам выйти из российского рынка,

– сообщил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций банка SEB в Эстонии.

Кредитор также подчеркивает, что его бизнес не был направлен на местные компании, организации или физические лица. Более того, кредитный портфель банка "на нуле", тогда как новых кредитов не выдают, а все старые – погашены.