Крісло Путіна захитається: з якої "годівниці" Росія втрачає мільярди

Росія змушена скорочувати видобуток нафти через західні санкції, що дедалі більше обмежують можливості для її експорту. Для економіки країни доходи від цієї галузі є ключовими, тож їхня нестача може загрожувати стабільності режиму Путіна.

Яких втрат зазнає економіка Росії через санкції?

Морський експорт є ключовим каналом для продажу російських енергоносіїв. Його обмеження через посилення санкцій чи внаслідок природних причин суттєво скорочує доходи Кремля. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Дивіться також Зовнішній борг Росії рекордно зріс за останні 20 років: звідки він, якщо грошей ніхто не дає

Одним зі свідчень того, що Росія відчуває удар по бюджету, є скорочення нафтогазових доходів країни у січні 2026 року вдвічі – до 5,1 мільярда доларів.

Економіст Іван Ус зауважує, що продовження війни проти України коштує російській економіці дорого, проте Кремль, ймовірно, пожертвує нею заради продовження бойових дій. На думку експерта, це закладе негативне для чинної влади підґрунтя, коли цілком нормально налаштовані щодо війни сили всередині країни можуть захотіти змін у чинній владі через брак грошей.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Якщо Росія не буде заробляти на морському експорті нафти, вона втратить шалені гроші. Настільки шалені, що, можливо, не зможе бути в тому стані, який дозволятиме їй вести війну проти України. Росія пожертвує внутрішньою економікою, що, власне, зараз уже й робить. Але якщо вона перестане платити пенсії й зарплати в бюджетній сфері, то щось підказує, що крісло під режимом Путіна дуже захитається.

Про втрату Росії частини доходів у нафтогазовій сфері, а також перспективу їхнього подальшого зниження свідчать дані про скорочення експорту нафти.

За наведеними Reuters даними Kpler, морський експорт російської сирої нафти скоротився з 3,8 мільйона барелів на добу в грудні до 3,4 мільйона – у січні. У лютому ж він становить близько 2,8 мільйона барелів. Водночас до рекордного рівня зріс обсяг нафти, яку зберігають на суднах – понад 150 мільйонів барелів.

Судна змушені здійснювати довші рейси до Китаю через скорочення обсягів виробництва індійськими нафтопереробними заводами та простоювання деяких суден тижнями. Обсяг російської нафти в морі зріс приблизно на 60% з кінця серпня,

– зазначає Іван Ус.

Як пише Bloomberg, у 2025 році російські нафтові компанії знизили темпи буріння до найнижчого за три роки рівня.

Видання наводить дані про те, що за рік у країні пробурили на 3,4% менше виробничих свердловин – близько 29,1 тисячі кілометрів.

Після рекордних темпів на початку 2025 року активність сповільнилася й впала майже на 16% у грудні в порівнні з 2024 роком.

Експорт нафти для Росії став менш прибутковим на тлі зниження світових цін на сировину, а також через посилення західних санкцій і зміцнення рубля. Це може змусити російських виробників скоротити видобуток у найближчі місяці.

Зверніть увагу! Експорт сповільнюється також через скорочення Індією закупівлі російської нафти в обмін на скасування мит США у розмірі 25%. Цією ситуацією користується Китай і вже третій місяць поспіль нарощує імпорт, отримуючи значні знижки.

Що ще перешкоджає експорту російської нафти?