Відплив капіталу з Росії досягнув пікового рівня

Російський центральний банк виявив значний відплив капіталу з країни за минулий рік. Згідно з даними регулятора, йдеться про мільярди доларів, які вивели з країни у результаті операцій, які не потрапляють в жодну зі стандартних категорій (імпорт товарів, інвестиції, погашення боргу тощо). Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Загалом за 2024 рік з Росії вивели 9,6 мільярда доларів, позначаючи як "чисті помилки та пропуски" платіжного балансу. Цей показник зріс порівняно з 2022 та 2023 роками, за які відплив капіталу склав 7,2 мільярда доларів та 6 мільярдів доларів відповідно. Крім того, порівняно з 2021 року відтік коштів зріс у 96 разів.

Важливо! Російський центральний банк називає "помилки та пропуски" платіжного балансу "статистичними розбіжностями". Водночас ці дані свідчать про те, що у Росії зростає "сірий" відплив капіталу.

При цьому у 2024 році масштаби "тіньового" відплив капіталу досягнули пікового рівня з 2012 року. Для розуміння, 13 років тому центробанк нарахував так званих помилок та пропусків на 10,4 мільярда доларів. До того ж відплив капіталу досягнув рівнів 1990-х років:

Для прикладу, російська економіка втратила 9,9 мільярда доларів у 1998 році.

Тоді як за 1995 рік ці втрати склали 10,3 мільярда доларів.

Максимальний рівень "тіньового" відплив капіталу припав на період після так званих президентських виборах у Росії, коли Володимир Путін став "президентом" вп'яте. У результаті у другому кварталі завдяки "помилкам" та пропускам платіжного балансу з країни вивели 6,9 мільярда доларів. Це рекордний показник за квартал з 2010 року.