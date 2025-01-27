Отток капитала из России достиг пикового уровня

Российский центральный банк обнаружил значительный отток капитала из страны за прошлый год. Согласно данным регулятора, речь идет о миллиардах долларов, которые вывели из страны в результате операций, которые не попадают ни в одну из стандартных категорий (импорт товаров, инвестиции, погашение долга и т.д.). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Всего за 2024 год из России вывели 9,6 миллиарда долларов, обозначая как "чистые ошибки и пропуски" платежного баланса. Этот показатель вырос по сравнению с 2022 и 2023 годами, за которые отток капитала составил 7,2 миллиарда долларов и 6 миллиардов долларов соответственно. Кроме того, по сравнению с 2021 года отток средств вырос в 96 раз.

Важно! Российский центральный банк называет "ошибки и пропуски" платежного баланса "статистическими расхождениями". В то же время эти данные свидетельствуют о том, что в России растет "серый" отток капитала.

При этом в 2024 году масштабы "теневого" отток капитала достигли пикового уровня с 2012 года. Для понимания, 13 лет назад центробанк насчитал так называемых ошибок и пропусков на 10,4 миллиарда долларов. К тому же отток капитала достиг уровней 1990-х годов:

Для примера, российская экономика потеряла 9,9 миллиарда долларов в 1998 году.

Тогда как за 1995 год эти потери составили 10,3 миллиарда долларов.

Максимальный уровень "теневого" отток капитала пришелся на период после так называемых президентских выборах в России, когда Владимир Путин стал "президентом" в пятый раз. В результате во втором квартале благодаря "ошибкам" и пропускам платежного баланса из страны вывели 6,9 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за квартал с 2010 года.