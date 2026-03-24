Пенсії та зарплати росіян – під загрозою: для кого насправді Кремль розпродає золоті резерви

Уперше за майже 25 років Росія почала розпродаж фізичного золота з резервів Центрального банку. Це відбувається на тлі зростання дефіциту бюджету країни та планів на перегляд видатків.

Що розпродаж золота свідчить про ситуацію в економіці Росії?

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, продаж золота з резервів Росії вказує на поглиблення проблем у її економіці. Він дозволить закривати воєнні потреби деякий час, однак всі інші видатки залишаються під питанням.

The Moscow Times пише, що за 2022 – 2025 роки дефіцит бюджету Росії накопичено перевищив 15 трильйонів рублів, а за січень і лютий розширився ще на 3,45 трильйона рублів.

Видання з посиланням на дані регулятора повідомляє, що у січні 2026 року Центробанк Росії реалізував зі своїх резервів 300 тисяч унцій фізичного золота, а у лютому – ще 200 тисяч. Зрештою, обсяг запасів скоротився до 74,3 мільйона унцій.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Коли Росія почала продавати золото, насамперед у Китай, для мене це було сигналом того, що інших ресурсів у них, можливо, і не лишається. Та шалена дірка в бюджеті, дефіцит, який треба якось покрити, примушує Росію вдаватися до розпродажу золота. Це свідчить про те, що реальних інших можливостей, окрім золота, немає. Золото – це остання барикада, тобто останнє, що можна робити.

За даними Всесвітньої ради з питань золота на четвертий квартал 2025 року, Росія має один із найбільших резервів золота у світі – понад 2,3 тисячі тонн.

Економіст Іван Ус зазначає, що дані про обсяги золотих резервів Росії відомі зі слів офіційної влади, тож питання, чи відповідають вони дійсності, залишається відкритим.

Зауважте! Раніше для наповнення бюджету золото також продавали, проте операції були віртуальними. Уряд продавав його не на відкритому ринку, а Центробанку, тож фізично злитки залишалися в складі резервів країни.

Експерт додає, що хоч російська влада неохоче визнає наявність проблем в економіці країни, продаж запасів золота говорить замість неї. Зокрема, на користь тези про те, що Росія не здатна одночасно вести повномасштабну війну проти України й підтримувати нормальне функціонування цивільної економіки.

Для підтримки війни коштів від продажу золота вистачить, а щоб платити пенсії й зарплати в бюджетній сфері – ось тут є питання. І якби вистачало грошей, не було б зараз розмов про секвестор бюджету в Росії. І як наслідок перегляду видатків – заяв, що на 10% видатки скоротять. Та ж Москва заявила, що зараз буде на 15% скорочувати штат держслужбовців,

– говорить економіст.

Тож якщо накопичених за попередні роки запасів стало на чотири роки війни, нині з'являється відчуття, що їх починає бракувати, підсумовує Іван Ус.

Скільки Росія може протриматися на золотих резервах?

Будь-яка ескалація чи напруження у світі штовхає ціни на золото вгору, оскільки інвестори вважають його головним активом-притулком у період невизначеності. Тому держави з великими накопиченими резервами цього дорогоцінного металу почуваються значно впевненіше під час періодів глобальної нестабільності.

З погляду експерта Івана Уса, золоті запаси дозволять Росії задовольняти потреби військового сектора, проте впродовж якого часу – на рік, два чи три – залежатиме від реального обсягу резервів, цін на метал та розміру видатків.

Золото дає Росії можливість триматися. Інше питання – скільки воно буде приносити. Адже коли ви починаєте у великих обсягах продавати золото, ціна на нього падає на світовому ринку. Тому що тут дуже чітко працює так звана невидима рука Адама Сміта: коли зростає пропозиція, ціна йде вниз. Усі ж бачать, що хтось хоче позбутися цього золота, відповідно, навіщо тримати високі ціни, можна й знизити,

– зазначає економіст Іван Ус.

Зверніть увагу! За даними Trading Economics, 24 березня ціна на золото торгується близько 4 420 доларів за унцію. На піку у січні 2026 року його ціна досягала 5 594,82 долара за унцію, проте впала через очікування підвищення процентної ставки та заяву Трампа про переговори з Іраном.

Що говорить влада Росії про стан економіки країни?