США та партнери завершують план щодо цінової стелі для нафти з Росії, – Reuters

Санкції – це важливий інструмент у протистоянні цивілізованого світу та Росії. Особливо, якщо йдеться про нафту, кошти від продажу якої становлять суттєву частку бюджету агресора.

Відтак повідомляють, що США та інші країни Заходу наразі працюють над фінальною частиною плану щодо запровадження цінової стелі для російської нафти.

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Цінова стеля для нафти з Росії

Згідно з останньою інформацією, ціновий діапазон ще не визначено. Проте існує версія, що йдеться про ціну на рівні 63 – 64 долари за барель. У США намагаються знайти певний баланс. Річ у тому, що Адміністрація Джозефа Байдена прагне досягти таких цілей:

Встановити обмеження ціни для російської нафти, доходи від продажів якої є основним джерелом фінансування повномасштабної війни Росії проти України;

З іншої сторони американські чиновники планують зберегти потік сировини з Росії та уникнути стрибків ціни на ринку.

Загалом ціни на нафту зростають на фоніз США та ослаблення долара на ринку.

Про ухвалення остаточного рішення можна буде говорити ближче до 5 грудня 2022 року. Нагадаємо, що саме тоді почне працювати часткове ембарго на російську нафту від Європейського Союзу, яке пов'язане з обмеженнями на процес транспортування та страхування морської нафти.

Що відбувається з ціною на російську нафту

Найвідоміша марка російської нафти – Urals. На момент створення цього матеріалу, ця сировина торгується на ринку за ціною на рівні 74,31 долара за барель, за даними Trading Economics. Зі старту сьогоднішніх торгів російська нафта подорожчала на 1,60%, а з початку 2022 року – на 3,24%. Також варто враховувати й такі дані:

Різниця між вартістю Urals та еталонної марки нафти Brent наразі становить майже 24 долари за барель, згідно з порталом Neste.

згідно з порталом Neste. Проте наприкінці вересня в Індії заявили, що знижки на барелі нафти з Росії різко зменшилися, порівнянні з 36 доларами за барель, які були після повномасштабного вторгнення в Україну.

Йдеться про компанію Bharat Petroleum, яка активно купувала сировину від держави-агресорки. Мовляв, таким чином, Росія намагається відновити свій вплив на досить нестабільному ринку нафти, пише Reuters.