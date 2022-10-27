США и партнеры завершают план по ценовому потолку для нефти из России, – Reuters
Санкции – важный инструмент в противостоянии цивилизованного мира и России. Особенно если речь идет о нефти, средства от продажи которой составляют существенную долю бюджета агрессора.
Сообщают, что США и другие страны Запада сейчас работают над финальной частью плана по введению ценового потолка для российской нефти.
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Ценовой потолок для нефти из России
Согласно последней информации, ценовой диапазон еще не определен. Однако существует версия, что речь идет о цене на уровне 63 – 64 доллара за баррель. В США пытаются обрести определенный баланс. Дело в том, что Администрация Джозефа Байдена стремится достичь следующих целей:
- Установить ограничение цены для российской нефти, доходы от продаж которой являются основным источником финансирования полномасштабной войны России против Украины;
- С другой стороны, американские чиновники планируют сохранить поток сырья из России и избежать скачков цены на рынке.
О принятии окончательного решения можно будет говорить ближе к 5 декабря 2022 года. Напомним, что именно тогда заработает частичное эмбарго на российскую нефть от Европейского Союза, которое связано с ограничениями на процесс транспортировки и страхования морской нефти.
Что происходит с ценой на российскую нефть
Самая известная марка российской нефти – Urals. На момент создания этого материала, это сырье торгуется на рынке по цене на уровне 74,31 доллара за баррель, по данным Trading Economics. Со старта сегодняшних торгов российская нефть подорожала на 1,60%, а с начала 2022 года – на 3,24%. Также следует учитывать и следующие данные:
- Разница между стоимостью Urals и эталонной марки нефти Brent составляет почти 24 доллара за баррель, согласно порталу Neste.
- Однако в конце сентября в Индии заявили, что скидки на баррели нефти из России резко уменьшились, по сравнению с 36 долларами за баррель, которые были после полномасштабного вторжения в Украину.
Речь идет о компании Bharat Petroleum, которая активно покупала сырье от государства-агрессора. Мол, таким образом, Россия пытается восстановить свое влияние на достаточно нестабильном рынке нефти. Reuters.