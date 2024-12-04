Експорт російської нафти до Чехії

Чехія заявила, що припинила отримувати російську нафту. Європейська країна експортувала сировину через трубопровід "Дружба". Про це пише 24 Канал з посиланням на Novinky.

Варте уваги Ще один мільярдер, який входить до першої п'ятірки багатіїв, хоче впливати на політику США

Про припинення постачання нафти у середу, 4 грудня, повідомив міністр промисловості і торгівлі Чехії Лукаш Влчек. Він додав, що країна підтримує контакт з всіма відповідними сторонами. Чиновник заявив, що для Чехії немає ніякої загрози, оскільки країна має достатньо нафти.

Крім того, міністр підмітив, що місцеві нафтопереробні заводи були добре підготовлені до цієї ситуації. Ба більше, Влчек додав, що Чехія має надійну систему державних матеріальних резервів.

Джерела, з якими поговорив портал Novinky, заявили, що затримка з постачанням російської нафти до Чехії, найімовірніше, виникла через "адміністративні питання". Вони також додали, що наразі немає ознак того, що Росія планує припинити експорт нафти до Чехії.