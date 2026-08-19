Чому Росія змінює маршрути транзиту

Москва перенаправляє транзит казахстанської нафти з балтійського порту Усть-Луга до чорноморського Новоросійська. Така схема діятиме з кінця серпня щонайменше до кінця вересня, повідомляє Reuters. Це рішення дозволить Росії звільнити балтійські потужності для вивозу власної сировини на тлі безпекових ризиків у Чорному морі.

Чотири джерела повідомили, що щонайменше дві партії казахстанської нафти марки KEBCO, які планували відвантажити в Усть-Лузі наприкінці серпня, вже спрямували до Новоросійська. На вересень завантаження цієї марки в балтійському порту взагалі не плануються. Завдяки цьому російські експортери отримають додатково близько 100 000 барелів на добу експортної потужності в Усть-Лузі.

Міністерство енергетики Росії та Міністерство енергетики Казахстану поки що не надали оперативних коментарів щодо цього рішення.

За даними двох джерел, російські експортери стикаються з труднощами під час найму танкерів для завантаження в Чорному морі. Багато судновласників неохоче беруться за перевезення російської сировини в цьому регіоні через ризики безпеки після атак українських безпілотників, що спричиняє затримки відвантажень.

Водночас казахстанська нафта сприймається як менш ризикована, тому для неї значно простіше зафрахтувати судна. Раніше видання Financial Times повідомляло, що Україна пообіцяла припинити удари по танкерах, які перевозять неросійську нафту з чорноморських портів.

Чому це рішення влаштовує Казахстан

Два джерела зазначають, що казахстанські виробники підтримують такий перерозподіл, оскільки експорт через Чорне море зараз є для них вигіднішим, ніж відвантаження з Балтики.

Більшість нафти марки KEBCO продається нафтопереробним підприємствам у Середземномор'ї або постачається на європейські НПЗ, якими володіє казахстанська державна компанія "КазМунайГаз".

До речі, ціни на нафту у вівторок, 18 серпня, трохи зросли. Зростання відбувається вже третю сесію поспіль. Річ у тім, що перспективи укладення угоди про припинення війни на Близькому Сході погіршилися.