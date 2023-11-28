Що дозволило затягнути "енергетичний зашморг" для Росії

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагалася впливати на рішення країн ЄС, маніпулюючи темою нафти та газу. Однак, у процесі припустилася значних помилок, про які в інтерв'ю 24 Каналу розповів колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Провал планів Кремля

Вплив на енергетичний ринок Європи був для Росії одним зі способів стримування Західної підтримки України в умовах війни. Щоб зберегти цей вплив, Росія вдавалася до різних заходів в економічному просторі.

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Одним із таких "ходів" був підрив "Північних потоків". На думку Андрія Коболєва, Росія піддалася власній пропаганді й вирішила, що після цього Європа сама "прийде домовлятися".

Та це було помилкою. Ще більшою похибкою стало те, що Росія не очікувала, який спротив буде давати Україна.

Він здивував росіян в поганому сенсі, і в хорошому для нас. Йдеться про дії як на фронті, так і в глобальному інформаційному полі. Тобто вони розраховували на ситуацію, думаю, схожу з Кримом – що все більш-менш тихо, вони зайдуть, заберуть, і вже потім після бійки кулаками не махають. Цього не сталося,

— пояснює експерт.

Презумпція невинуватості

Упродовж багатьох років Росія робила все можливе, щоб дестабілізувати безпековий сектор Європи. Та це практично не вплинуло на реакцію Заходу в перші дні повномасштабного вторгнення.

Андрій Коболєв пов'язує це з принципом презумпції невинуватості, коли для доведення провини треба витратити багато часу. Крім того, Росія десятиліттями використовувала досить ефективну пропаганду й цим змогла нав'язати в Європі багато міфів.

Наприклад, щодо атомної енергетики, що без російських енергоносіїв світ помре, що Росія це якась велика, чудова загадкова країна, що росіяни не хочуть війни й так далі. Це ж все частина масштабної пропаганди, яку поширювали в Європі,

— каже ексочільник "Нафтогазу".

Цей вплив можливо перебороти лише розвінчанням проросійських наративів і тривалою присутністю в європейському інформаційному просторі.