Валютные коллизии

Десятилетиями доллар США был валютой международной торговли нефтью, и попытки найти альтернативу не удавались из-за трудностей конвертации, а также политических препятствий. Индия захотела рассчитываться за сырье рупиями после того, как Запад отказался от российской нефти из-за санкций.

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Следовательно, российские поставщики нефти не могут заключать соглашения в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского центрального банка, что он не будет принимать эту валюту. Анонимные источники сообщили, что Россия имеет ограниченные возможности тратить рупии, поскольку ее импорт из Индии незначителен.

Заметьте! Приблизительно в середине августа по меньшей мере две крупные российские нефтяные компании угрожали перенаправить около десятка танкеров, перевозивших до миллиона тонн нефти в Индию.

Временное решение

Частично разрешить конфликт помогла комбинированная оплата за грузы с нефтью. Их оплачивали сочетанием китайского юаня, гонконгского доллара как переходной валюты к юаню и дирхама ОАЭ, привязанный к доллару США.

Проблемой остается поиск жизнеспособной альтернативы доллару. Это также касается покупателей в Африке, Китае и Турции, ставших крупнейшими импортерами российской нефти.

Предстоящие прогнозы

Проблемы, вероятно, будут усложняться, поскольку усилится контроль за торговлей. За последние недели Вашингтон наложил первые санкции на владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть, цена которой превышает западную цену. Это первое применение ограничения с момента его введения в конце прошлого года.

После того как Запад ввел санкции против России в феврале прошлого года, Россия отошла от операций в долларах и евро и стала более отграниченной от международной банковской системы.

Любопытно! В настоящее время менее 10% российской добычи, то есть примерно 9 миллионов баррелей нефти в день, продается в долларах и евро.

Российский центральный банк не может работать в долларах из-за санкций. Источники Reuters говорят, что в первые месяцы этого года Индия должна России около 40 миллиардов долларов за нефть и другие поставки. Однако, по состоянию на данный момент, сумма долга значительно снизилась.

Экспорт, импорт и проблема валюты

Индия поощряет тратить рупии на своей территории и ввела штрафные курсы обмена на конвертацию рупий в другие валюты, которые иногда составляют более 10% конвертируемой суммы.

Ситуация могла бы измениться, если бы Россия импортировала из Индии больше товаров, за которые можно было бы расплачиваться в рупиях. Индия импортировала больше из России, тогда как страна-агрессор была основным импортером автомобилей, оборудования и других товаров из Китая.

Важно! Импорт Индии из России в апреле-сентябре достиг 30,4 миллиарда долларов, а дефицит торговли с Москвой увеличился до 28,4 миллиарда долларов по сравнению с примерно 17 миллиардами долларов за аналогичный период прошлого года.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp пытается урегулировать некоторые платежи, в основном за покупку российского легкосерного сорта нефти "Сокол" из проекта Сахалин-1. Однако так и не смог уплатить поставки, поскольку компания-поставщик еще не открыла счет в дирхамах ОАЭ для получения оплаты.

Юань в приоритете

Российские чиновники и руководители нефтяной промышленности заставляют индийских покупателей платить китайскими юанями, которые для России более полезной валютой.

Для Индии использование валюты регионального конкурента очень чувствительно. Несмотря на это, индийские частные нефтепереработчики вернулись на юань из-за отсутствия других вариантов.

Нефтеперерабатывающие предприятия индийских штатов перешли на дирхам ОАЭ, но это осложнилось дополнительными клиринговыми требованиями.

К слову! По меньшей мере, два банка ОАЭ ввели декларации о соблюдении ценового предела для клиентов, участвующих в торговле российской нефтью, нефтепродуктами и сырьевыми товарами.