У Росії нема доступу до мільярдів доларів від експорту нафти в Індії, – Bloomberg

Росія намагається втримати свої позиції на світових ринках. Одне з головних знарядь Кремля – нафта. Проте держава-агресорка зіткнулася з проблемою в іншій площині.

Річ у тому, що з після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія збільшила обсяги постачання нафти до країн Азії. Одним з лідерів за рівнем імпорту стала Індія. Проте у Росії є проблема з валютою.

Варте уваги Від рецесії до зиску: як здобути перевагу у складні часи

Торговий дисбаланс між Росією та Індією

Через використання індійської національної валюти зростає торговий дисбаланс у відносинах між Росією та Індією. Загалом кожного місяця офіційна Москва накопичує до 1 мільярда доларів у рупіях на рахунках індійських банків.

Проте у Росії немає можливості використати ці кошти. Для прикладу, за перший квартал 2023 року дефіцит зовнішньої торгівлі з Індією зріс до 14,7 мільярда доларів. Наслідки для держави-агресорки зовсім невтішні:

Російським компаніям досить складно обміняти індійську валюту на рублі;

Головна причина – валютні обмеження.

Відтак прогнозують, що через торговий дисбаланс на рахунках індійських банків осідатимуть від 2 до 3 мільярдів доларів кожного кварталу, які Росія не буде мати змоги використати.

Які опції розглядають

почали діяти нафтові санкції проти Росії. Йдеться про часткове ембарго від ЄС та цінову стелю, яку встановили на рівні

Згідно з даними Bloomberg, сторони вивчають різні варіанти для розв'язання цього питання. Зокрема, Індія пропонує вкладати надлишки рупій у цінні папери. Центральний банк Індії як варіант висунув державні облігації власної країни.

Другий варіант – інвестиції російських компаній в індійські ринки. Також розглядають опцію з використанням рупій для інвестування інфраструктурних проєктів в Індії в обмін на цінні папери.

Найважливіше, що Росія загалом майже не має права голосу, адже країна через агресію проти України втратила важливий ринок збуту – Європу. Тож офіційна Москва має зважати на те, що пул покупців не є надто великим. Тобто, ринок збуту в Індії буде вкрай складно замінити.

Ще один план Росії зазнав краху. Йдеться про ринок газу. Деякі трейдери вважають, що цього літа ціна на блакитне паливо у Європі можуть впасти нижче нуля.

Джерела видання додають, що Росія підтримує лише варіант з використанням валют третіх країн під час торгів. Йдеться про юань, дирхам Об'єднаних Арабських Еміратів.