Дело в том, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия увеличила объемы поставки нефти в страны Азии. Одним из лидеров по уровню импорта стала Индия. Однако у России есть проблема с валютой.

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Торговый дисбаланс между Россией и Индией

Из-за использования индийской национальной валюты растет торговый дисбаланс в отношениях между Россией и Индией. В целом каждый месяц официальная Москва накапливает до 1 миллиарда долларов в рупиях на счетах индийских банков.

Однако у России нет возможности использовать эти средства. Например, за первый квартал 2023 года дефицит внешней торговли с Индией вырос до 14,7 миллиарда долларов. Последствия для государства-агрессора совсем неутешительны:

Российским компаниям достаточно сложно обменять индийскую валюту на рубли;

Главная причина – валютные ограничения.

Следовательно, прогнозируют, что из-за торгового дисбаланса на счетах индийских банков будут оседать от 2 до 3 миллиардов долларов каждый квартал, которые Россия не сможет использовать.

Напомним! С 5 декабря 2022 года начали действовать нефтяные санкции против России. Речь идет о частичном эмбарго от ЕС и ценовом потолке, который установили на уровне 60 долларов за баррель.

Какие опции рассматривают

Согласно данным Bloomberg, стороны изучают разные варианты для решения этого вопроса. В частности, Индия предлагает вкладывать излишки рупий в ценные бумаги. Центральный банк Индии как вариант выдвинул государственные облигации своей страны.

Второй вариант – инвестиции российских компаний в индийские рынки. Также рассматривается опция с использованием рупий для инвестирования инфраструктурных проектов в Индии в обмен на ценные бумаги.

Самое важное, что у Россия почти нет права голоса, ведь страна из-за агрессии против Украины потеряла важный рынок сбыта – Европу. Поэтому официальная Москва должна считаться с тем, что пул покупателей не слишком большой. То есть рынок сбыта в Индии будет крайне сложно заменить.

К теме! Еще один план России потерпел крах. Речь идет о рынке газа. Некоторые трейдеры считают, что этим летом цена на топливо в Европе может упасть ниже нуля.

Источники издания добавляют, что Россия поддерживает только вариант с использованием валют третьих стран в ходе торгов. Речь идет о юане, дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.