Річ у тому, що з після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія збільшила обсяги постачання нафти до країн Азії. Одним з лідерів за рівнем імпорту стала Індія. Проте у Росії є проблема з валютою.

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Торговий дисбаланс між Росією та Індією

Через використання індійської національної валюти зростає торговий дисбаланс у відносинах між Росією та Індією. Загалом кожного місяця офіційна Москва накопичує до 1 мільярда доларів у рупіях на рахунках індійських банків.

Проте у Росії немає можливості використати ці кошти. Для прикладу, за перший квартал 2023 року дефіцит зовнішньої торгівлі з Індією зріс до 14,7 мільярда доларів. Наслідки для держави-агресорки зовсім невтішні:

Російським компаніям досить складно обміняти індійську валюту на рублі;

Головна причина – валютні обмеження.

Відтак прогнозують, що через торговий дисбаланс на рахунках індійських банків осідатимуть від 2 до 3 мільярдів доларів кожного кварталу, які Росія не буде мати змоги використати.

Нагадаємо! З 5 грудня 2022 року почали діяти нафтові санкції проти Росії. Йдеться про часткове ембарго від ЄС та цінову стелю, яку встановили на рівні 60 доларів за барель.

Які опції розглядають

Згідно з даними Bloomberg, сторони вивчають різні варіанти для розв'язання цього питання. Зокрема, Індія пропонує вкладати надлишки рупій у цінні папери. Центральний банк Індії як варіант висунув державні облігації власної країни.

Другий варіант – інвестиції російських компаній в індійські ринки. Також розглядають опцію з використанням рупій для інвестування інфраструктурних проєктів в Індії в обмін на цінні папери.

Найважливіше, що Росія загалом майже не має права голосу, адже країна через агресію проти України втратила важливий ринок збуту – Європу. Тож офіційна Москва має зважати на те, що пул покупців не є надто великим. Тобто, ринок збуту в Індії буде вкрай складно замінити.

До теми! Ще один план Росії зазнав краху. Йдеться про ринок газу. Деякі трейдери вважають, що цього літа ціна на блакитне паливо у Європі можуть впасти нижче нуля.

Джерела видання додають, що Росія підтримує лише варіант з використанням валют третіх країн під час торгів. Йдеться про юань, дирхам Об'єднаних Арабських Еміратів.