На тлі подій на Близькому Сході: Росія готова направити великі нафтові поставки до Індії
- Росія готова переорієнтувати постачання нафти до Індії, щоб компенсувати перебої з Близького Сходу, зокрема через Ормузьку протоку.
- Індія шукає альтернативні постачання нафти через скорочення імпорту з Близького Сходу, і Росія може покрити до 40% її потреб у сирій нафті.
Росія наразі готова переорієнтувати постачання своєї нафти до Індії. Таким чином Кремль прагне компенсувати перебої з поставками з Близького Сходу.
Чому Росія може перенаправити нафту до Індії?
Близько 9,5 мільйона барелів російської нафти вже перебувають на танкерах поблизу індійських вод і можуть прибути протягом кількох тижнів, про що пише Reuters.
Індія вразлива до перебоїв із постачанням: запаси сирої нафти покривають лише близько 25 днів попиту. Водночас нафтопереробні заводи мають так само обмежені запаси дизельного пального, бензину та скрапленого нафтового газу.
Джерело в уряді Індії повідомило, що Нью-Делі шукає альтернативні джерела постачання, готуючись до можливого продовження конфлікту на Близькому Сході – понад 10–15 днів.
Важливо! Перебої вже мають негайні наслідки для ринку: близько 40% імпорту сирої нафти Індією проходить через Ормузьку протоку – найважливіший у світі маршрут експорту нафти. Майже повне закриття цього шляху змусило третього за величиною споживача нафти у світі шукати альтернативи.
Індійські нафтопереробні заводи переробляють близько 5,6 мільйона барелів нафти на добу. Станом на зараз Росія готова допомогти Індії покрити до 40% її потреб у сирій нафті. Про це зокрема пише російське медіа "The Moscow Times".
Віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що Росія "завжди готова" та буде продавати нафту, якщо її будуть купувати.
Імпорт російської нафти до Індії у січні знизився приблизно до 1,1 млн барелів на добу – це найнижчий рівень із листопада 2022 року. Річ у тім, що Нью-Делі намагався пом’якшити наслідки американських мит.
Частка російської нафти в загальному імпорті тоді знизилася до 21,2%. Але за словами джерела, у лютому вона знову зросла – приблизно до 30%.
Нагадаємо! Минулого місяця Дональд Трамп погодився скасувати штрафні мита на імпорт з Індії, які запроваджені через купівлю російської нафти.
Зокрема Росія також готова продавати Індії скраплений природний газ після того, як один із ключових постачальників – Катар – у понеділок зупинив виробництво через розширення конфлікту. Індійські компанії вже скоротили постачання газу деяким промисловим споживачам, щоб впоратися з дефіцитом.
І Китай, і Індія – найбільші споживачі енергії в Азії – отримують близько половини імпорту сирої нафти з Близького Сходу. Проте Індія має значно менші запаси, ніж Китай, і тому більш вразлива до регіональних перебоїв, особливо після скорочення закупівель російської нафти під тиском США.
Що ще слід знати про ситуацію?
- Ціни на нафту зростають через конфлікт на Близькому Сході. Актуальні ціни станом на 4 березня 2026 року такі: Brent – 83,15 долара, WTI – 76,10 долара, Urals – 68,83 долара за барель.
- Водночас американський лідер Дональд Трамп 3 березня прокоментував події. Він заявив, що ціни на нафту мають впасти.