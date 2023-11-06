Росія обмежила експорт нафти до кінця року, – Bloomberg

Росія не планує відмовлятися від добровільної політики скорочення обсягів видобування нафти. Держава-агресорка досі залишається потужним гравцем на цьому ринку.

До кінця поточного року Росія має на меті видобувати менші обсяги нафти. Нібито, це потрібно для того, аби збалансувати ринок нафти.

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Росія й надалі буде скорочувати експорт нафти

Відтак, до кінця грудня 2023 року Росія обмежить обсяги постачання нафти та нафтопродуктів на 300 тисяч барелів на добу. Цю заяву офіційна Москва зробила тоді, коли російські нафтові потоки перевищили запланований рівень. Подібний план планує реалізувати й Саудівська Аравія.

Крім того, наступного місяця планують переглянути обсяги постачання нафти. Тоді Росія буде розглядати питання щодо поглиблення скорочення своєї пропозиції або збільшення обсягів видобування.

Український Нацбанк оприлюднив прогноз для ринків нафти та газу на 2024 – 2025 роки. У центробанку очікують, що ситуація буде стабільної , а вартість енергоносіїв буде поступово знижуватися.

Нагадаємо, що Росія ухвалила рішення про скорочення власного видобутку на 500 тисяч барелів на добу та обмеження експорту ще у березні. Цей план актуальний до 2024 року. По суті це відповідь офіційної Москви на санкційну політику Заходу. Зокрема, йдеться про запровадження цінової стелі для російської нафти та нафтопродуктів.