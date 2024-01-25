Нагадуємо, що Іран та Росія, проти яких США запровадили чималу кількість санкції, ухвалили рішення щодо взаємної торгівлі у національних валютах, тобто рублях та іранських ріалах.

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Ця угода дає можливість використовувати міжбанківські системи, які не пов'язані зі SWIFT, для того, щоб проводити операції у локальних валютах.

Торгові операції без євро та долара: що це означає

Як розповів 24 Каналу експерт Олег Гетман, торік курс рубля вже зростав з 60 до 90 рублів за долар. Така тенденція буде тривати далі, запевняє Гетман.

Олег Гетман Економіст Послаблення рубля – це, безумовно, негативні наслідки для суспільства. А інфляція, це менше можливостей купити ті самі товари зі споживчого кошика.

За словами експерта, у такому випадку громадяни біднішають. Саме тому жодні угоди щодо операцій у локальних валютах не змінять для Росії нічого.

Як це працює Коли Росія отримує іранську валюту, то вона фактично втрачає можливість торгувати цією валютою з іншими країнами. Тобто країна-агресорка зможе використовувати ріал лише для торгівлі з самим Іраном, або з малим колом країн, що погодяться на такий формат. Найгірше для Росії у цій ситуації, це коли виникне торговий дисбаланс. Це означає, що Росія продала Ірану набагато більше, ніж купила, а іранська валюта накопичилася у такій кількості, що її ніде використовувати.

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Санкції працюють

На сьогодні Росія, як каже Гетман, максимально намагається позбавитися у своїх торгових операціях від американського долара та євро.

Річ у тому, що ці валюти відстежуються. Ці транзакції здебільшого відстежуються і ті, що потрапляють під санкції, вони блокуються,

– додає він.

З цієї ситуації у росіян фактично немає виходу, продовжує економіст. Все тому, що зараз накладаються вторинні санкції на фінустанови, що працюють з країною-агресоркою чи з іншими підсанкційними країнами й використовують валюти західних країн, які є вільноконвертованими.

Зверніть увагу! Зараз Росія робить вимушений крок щодо обміну товарами, які отримує з Ірану. Йдеться про обмін на золото або перехід на безготівкові розрахунки. Але це працює у тих випадках, які не відстежуються й не потрапляють під санкції.