Напоминаем, что Иран и Россия, против которых США ввели немалое количество санкций, приняли решение о взаимной торговле в национальных валютах, то есть рублях и иранских риалах.
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Это соглашение дает возможность использовать межбанковские системы, которые не связаны со SWIFT, для того, чтобы проводить операции в локальных валютах.
Торговые операции без евро и доллара: что это значит
Как рассказал 24 Каналу эксперт Олег Гетман, в прошлом году курс рубля уже рос с 60 до 90 рублей за доллар. Такая тенденция будет продолжаться дальше, уверяет Гетман.
Ослабление рубля – это, безусловно, негативные последствия для общества. А инфляция, это меньше возможностей купить те же товары из потребительской корзины.
По словам эксперта, в таком случае граждане становятся беднее. Именно поэтому никакие соглашения по операциям в локальных валютах не изменят для России ничего.
Как это работает
Когда Россия получает иранскую валюту, то она фактически теряет возможность торговать этой валютой с другими странами. То есть страна-агрессор сможет использовать риал только для торговли с самим Ираном, или с малым кругом стран, которые согласятся на такой формат. Хуже всего для России в этой ситуации, это когда возникнет торговый дисбаланс. Это означает, что Россия продала Ирану гораздо больше, чем купила, а иранская валюта накопилась в таком количестве, что ее негде использовать.
Санкции работают
На сегодня Россия, как говорит Гетман, максимально пытается избавиться в своих торговых операциях от американского доллара и евро.
Дело в том, что эти валюты отслеживаются. Эти транзакции в основном отслеживаются и те, что попадают под санкции, они блокируются,
– добавляет он.
Из этой ситуации у россиян фактически нет выхода, продолжает экономист. Все потому, что сейчас накладываются вторичные санкции на финучреждения, работающие со страной-агрессором или с другими подсанкционными странами и использующие валюты западных стран, которые являются свободноконвертируемыми.