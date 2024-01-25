Напоминаем, что Иран и Россия, против которых США ввели немалое количество санкций, приняли решение о взаимной торговле в национальных валютах, то есть рублях и иранских риалах.

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Это соглашение дает возможность использовать межбанковские системы, которые не связаны со SWIFT, для того, чтобы проводить операции в локальных валютах.

Торговые операции без евро и доллара: что это значит

Как рассказал 24 Каналу эксперт Олег Гетман, в прошлом году курс рубля уже рос с 60 до 90 рублей за доллар. Такая тенденция будет продолжаться дальше, уверяет Гетман.

Олег Гетман Экономист Ослабление рубля – это, безусловно, негативные последствия для общества. А инфляция, это меньше возможностей купить те же товары из потребительской корзины.

По словам эксперта, в таком случае граждане становятся беднее. Именно поэтому никакие соглашения по операциям в локальных валютах не изменят для России ничего.

Как это работает Когда Россия получает иранскую валюту, то она фактически теряет возможность торговать этой валютой с другими странами. То есть страна-агрессор сможет использовать риал только для торговли с самим Ираном, или с малым кругом стран, которые согласятся на такой формат. Хуже всего для России в этой ситуации, это когда возникнет торговый дисбаланс. Это означает, что Россия продала Ирану гораздо больше, чем купила, а иранская валюта накопилась в таком количестве, что ее негде использовать.

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Санкции работают

На сегодня Россия, как говорит Гетман, максимально пытается избавиться в своих торговых операциях от американского доллара и евро.

Дело в том, что эти валюты отслеживаются. Эти транзакции в основном отслеживаются и те, что попадают под санкции, они блокируются,

– добавляет он.

Из этой ситуации у россиян фактически нет выхода, продолжает экономист. Все потому, что сейчас накладываются вторичные санкции на финучреждения, работающие со страной-агрессором или с другими подсанкционными странами и использующие валюты западных стран, которые являются свободноконвертируемыми.

Обратите внимание! Сейчас Россия делает вынужденный шаг по обмену товарами, которые получает из Ирана. Речь идет об обмене на золото или переход на безналичные расчеты. Но это работает в тех случаях, которые не отслеживаются и не попадают под санкции.