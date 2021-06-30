Не спортом єдиним: які футболісти можуть скласти конкуренцію гуру світу інвестицій

Футбол уже давно став одним із найпопулярніших видів спорту. Тож, не дивно, що успішні гравці заробляють чималі гроші. Чимало футболістів замислюється над майбутнім та активно інвестують свої мільйони. Про спортсменів, які можуть похвалитися не лише перемогами на полі, але й здобутками у сфері інвестицій – читайте далі.

Футболісти вкладають гроші у різноманітні стартапи не лише через їхню прибутковість, але й тому, що вони приносять велику користь.

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Кріштіану Роналду

Нападник італійського Ювентуса Кріштіану Роналду обрав для інвестицій стартап відомий під назвою Mobitto. Сторони не розголошують суму капіталовкладень футболіста. Mobitto – це португальський додаток, який допомагає створювати команди для взаємодії з місцевим бізнесом. Додаток також дає бали за такі взаємодії. Генеральний директор компанії Хосе Сіммонс заявив, що вони не будуть зловживати іменем Роналду, оскільки не хочуть, щоб люди завантажували додаток лише через футболіста. Він наголосив, що це їхня етична позиція.

Девід Бекхем

Відомий англійський футболіст Девід Бекхем у 2020 році вклав 319 тисяч доларів в Guild Esports. Ця компанія працює у сфері кіберспорту. Бекхем володіє майже 5% акцій стартапу. Він також є 4 по величині інвестором Guild Esports. Колишній футболіст має намір створити команду професійних спортсменів. Протягом найближчих років йому будуть виплачувати 15% доходів від продажу товарів.

Сер Алекс Фергюсон

Легендарний футбольний тренер Алекс Фергюсон також займається інвестуванням. У 2015 році він став бізнес-ангелом стартапу Pockit, інвестувавши 1,5 мільйона євро. Це лондонська компанія, яка випускала карти передоплати для людей, які не можуть скористатися банківськими послугами по-іншому. Однак, стартап не зміг повторити футбольний успіх Фергюсона. Pockit ніяк не могла налагодити роботу протягом кількох років. У 2020 році тренер допоміг фірмі завершити кампанію зі збору коштів в рамках інвестиційного раунду серії B у розмірі 15 мільйонів доларів.

Футболісти інвестують у стартапи / Фото Unsplah

Майкл Оуен

Універсальний нападник, який у різні часи грав за Ліверпуль, Реал, Манчестер Юнайтед, можливо хотів підтримати спорт новаторським способом. Він вклав гроші у спортивну соціальну мережу – Sportlobster. Стартап, створений спеціально для фанатів спорту, був заснований у 2013 році. За рік 1,4 мільйона користувачів приєдналися до Sportlobster. Головна ціль стартапу – створити єдину платформу для всіх новин про спорт.

Матс Гуммельс

Німецький футболіст у 2014 році об'єднався з тренером Бундесліги Флоріаном Кохфельдтом задля створення цифрової футбольної академії. Він став інвестором додатку під назвою StreetPro. Компанія надає як безплатні базові курси, так і платне професійне навчання. Стартап був створений у 2018 році, а у 2019 році Хуммельс інвестував у компанію певну суму, яка не розголошується.

Гарі Лінекер

Англійський футболіст Гарі Лінекер підтримав стартап Neos, який займається онлайн страхуванням. Компанія була заснована у 2016 році. Головна мета – гарантувати безпеку та страхування житла для різних домовласників. Крім Neos, Лінекер також вклав гроші у стартап Ingenie. Йдеться про 500 тисяч євро. У 2014 році компанію продали за 3 мільйони євро. Тож, футболіст дуже добре заробив на цій інвестиції.

Футболісти інвестують у стартапи / Фото Unsplah

Кріс Смоллінг

Смоллінг вкладає гроші у захист навколишнього середовища. Професійний футболіст інвестував у стартап This, який виготовляє альтернативне м'ясо. Зокрема, йдеться про бекон та курятину. Представники компанії запевняють, що знайшли найкращу та найреалістичнішу альтернативу м'ясу після багатьох років експериментів. Цей стартап має потенціал кардинально змінити харчові звички людей, за умови правильного розвитку компанії.

Роберт Левандовскі

Один з найуспішніших польських футболістів інвестує в різноманітні стартапи. Він володіє активами венчурного фонду Protos Venture Capital, основна сфера діяльності якого зосереджена у Польщі та в країнах Центральної та Східної Європи. Увагу футболіста також привернули ще два стартапи:

Sporticos,

Positionly.

Перший – це спортивний вебсайт, а другий – компанія з розробки програмного забезпечення для маркетингу.

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Єнс Леманн

Попри статус зірки футболу Леманн завжди любив навчатися. Німецький воротар, який забив 61 гол за свою збірну, має науковий ступінь з економіки, яку він отримав, продовжуючи грати у футбол на професійному рівні. Схоже, що він використовує свої знання на практиці.

Леманн обрав для інвестицій стартап Combionic, який розробляє програми для різних підприємств. Він об'єднує процеси та інформацію, передану через кілька додатків. Стартап пропонує різні послуги: аналітику, звітність, управління контентом тощо. Зараз компанія активно розвивається.