Не спортом единственным: какие футболисты могут составить конкуренцию гуру мира инвестиций

Футбол уже давно стал одним из самых популярных видов спорта. Поэтому неудивительно, что успешные игроки зарабатывают немалые деньги. Немало футболистов задумывается над будущим и активно инвестируют свои миллионы. О спортсменах, которые могут похвастаться не только победами на поле, но и достижениями в сфере инвестиций– читайте дальше.

Футболисты вкладывают деньги в различные стартапы не только из их доходность, но и потому, что они приносят большую пользу.

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Криштиану Роналду

Нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду выбрал для инвестиций стартап известный под названием Mobitto. Стороны не разглашают сумму капиталовложений футболиста. Mobitto – это португальский приложение, которое помогает создавать команды для взаимодействия с местным бизнесом. Приложение также дает баллы за такие взаимодействия. Генеральный директор компании Хосе Симмонс заявил, что они не будут злоупотреблять именем Роналду, поскольку не хотят, чтобы люди загружали приложение только через футболиста. Он отметил, что это их этическая позиция.

Дэвид Бекхэм

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм в 2020 году вложил 319 тысяч долларов в Guild Esports. Эта компания работает в сфере киберспорта. Бекхэм обладает почти 5% акций стартапа. Он также является 4 по величине инвестором Guild Esports. Бывший футболист намерен создать команду профессиональных спортсменов. В течение ближайших лет ему будут выплачивать 15% доходов от продажи товаров.

Сер Алекс Фергюсон

Легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон также занимается инвестированием. В 2015 году он стал бизнес-ангелом стартапа Pockit, инвестировав 1,5 миллиона евро. Это лондонская компания, которая выпускала карты предоплаты для людей, которые не могут воспользоваться банковскими услугами по-другому. Однако, стартап не смог повторить футбольный успех Фергюсона. Pockit никак не могла наладить работу в течение нескольких лет. В 2020 году тренер помог фирме завершить кампанию по сбору средств в рамках инвестиционного раунда серии B размере 15 миллионов долларов.

Футболисты инвестируют в стартапы / Фото Unsplah

Майкл Оуэн

Универсальный нападающий, в разные времена играл за Ливерпуль, Реал, Манчестер Юнайтед, возможно хотел поддержать спорт новаторским способом. Он вложил деньги в спортивную социальную сеть – Sportlobster. Стартап, созданный специально для фанатов спорта, был основан в 2013 году. За год 1,4 миллиона пользователей присоединились к Sportlobster. Главная цель стартапа – создать единую платформу для всех новостей о спорте.

Матс Хуммельс

Немецкий футболист в 2014 году объединился с тренером Бундеслиги Флорианом Кохфельдтом для создания цифровой футбольной академии. Он стал инвестором приложении под названием StreetPro. Компания предоставляет как бесплатные базовые курсы, так и платное профессиональное обучение. Стартап был создан в 2018 году, а в 2019 году Хуммельс инвестировал в компанию определенную сумму, которая не разглашается.

Гари Линекер

Английский футболист Гари Линекер поддержал стартап Neos, который занимается онлайн страхованием. Компания была основана в 2016 году. Главная цель – гарантировать безопасность и страхование жилья для различных домовладельцев. Кроме Neos, Линекер также вложил деньги в стартап Ingenie. Речь идет о 500 тысяч евро. В 2014 году компанию продали за 3 миллиона евро. Поэтому, футболист очень хорошо заработал на этой инвестиции.

Футболисты инвестируют в стартапы / Фото Unsplah

Крим Смоллинг

Смоллинг вкладывает деньги в защиту окружающей среды. Профессиональный футболист инвестировал в стартап This, который производит альтернативное мясо. В частности, речь идет о бекон и курятину. Представители компании уверяют, что нашли лучшую и самую реалистичную альтернативу мясу после многих лет экспериментов. Этот стартап имеет потенциал кардинально изменить пищевые привычки людей, при условии правильного развития компании.

Роберт Левандовски

Один из самых успешных польских футболистов инвестирует в различные стартапы. Он владеет активами венчурного фонда Protos Venture Capital, основная сфера деятельности которого сосредоточена в Польше и в странах Центральной и Восточной Европы. Внимание футболиста также привлекли еще два стартапа:

Sporticos,

Positionly.

Первый – это спортивный вебсайт, а второй – компания по разработке программного обеспечения для маркетингу.

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Єнс Леманн

Несмотря на статус звезды футбола Леманн всегда любил учиться. Немецкий вратарь, забивший 61 гол за сборную, имеет научную степень по экономике, которую он получил, продолжая играть в футбол на профессиональном уровне. Похоже, что он использует свои знания на практике.

Леманн выбрал для инвестиций стартап Combionic, который разрабатывает программы для различных предприятий. Он объединяет процессы и информацию, передаваемую через несколько приложений. Стартап предлагает различные услуги: аналитику, отчетность, управление контентом и тому подобное. Сейчас компания активно развивается.