У Нацбанку розповіли, як будуть працювати банки та СЕП на новорічні свята

НБУ визначив режим роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) на зимові свята. Йдеться про завершення 2024 року та на початку 2025 року.

НБУ визначив режим роботи банків та СЕП на новорічні свята

У Нацбанку заявили, що протягом святкового періоду система електронних платежів (СЕП) буде працювати цілодобово та 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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При цьому НБУ врахував звернення Державної казначейської служби України щодо встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року. Визначили такий порядок роботи:

30 грудня 2024 року СЕП буде працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ будуть працювати без внесення змін до режиму.

Водночас платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 13:00. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та НБУ в національній валюті проводяться до 16:00;

31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року СЕП також буде працювати у штатному режимі 24/7. Проте через СЕП не будуть приймати платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України;

Банківська система України працюватиме у звичному режимі, як і валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ.

Крім того, в НБУ наголосили, що банки зобов'язані наперед підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів. Додають, що це потрібно задля забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів.