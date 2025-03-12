Роберт Кійосакі заявив про початок найбільшого фінансового краху в історії

Роберт Кійосакі, який часто коментує коливання на світових біржах, виступив із важливим попередженням. Він порівняв ситуацію із Великою депресією у США.

Роберт Кійосакі прогнозує найбільший крах в історії

Роберт Кійосакі, який є автором бестселера "Багатий тато. Бідний тато", вважає, що на фондовому ринку лопається "бульбашка всього". Йдеться про стан завищених оцінок без фундаментальних підстав для їхньої підтримки, пише 24 Канал з посиланням на Кійосакі.

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Кійсосакі вважає, що потенційний фінансовий крах все почався і може виявитися найбільшим в історії. За його словами, нова криза може перевершити фінансовий крах, який сколихнув в 1929 році. Цей період відомий, як Велика депресія.

Ба більше, Кійосакі заявив, що попереджав про можливу кризу в роботі "Пророцтві багатого тата". Водночас автор книги "Багатий тато. Бідний тато" закликав інвесторів не впадати в паніку, а дочекатися поки все стабілізується. З його слів, це можливість придбати цінні активи за нижчими цінами.

Водночас варто врахувати важливий момент щодо прогнозів Роберта Кійосокі. Користувачі мережі помітили, що Кійосакі ділиться прогнозами про "найбільший фінансовий крах в історії" з 2016 року. Для розуміння, за ці роки жодне з його пророцтв не стало реальністю.

Цікаво! У 2024 році Роберт Кійосакі заявив, що його борг перевищує суму в 1 мільярд доларів. При цьому він переконаний, що в цьому немає нічого поганого. Ба більше, він наголосив, що не вважає це своєю проблемою.