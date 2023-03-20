Журналісти видання Bloomberg виявили дві фірми, які продовжують співпрацювати з Росією. Зокрема, допомагають державі-агресорці обходити санкційні обмеження з використанням їхніх танкерів для нафти.

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Компанії з Індії та ОАЕ допомагають Росії продавати нафту

Згідно з останніми даними, йдеться про компанії Fractal та Gatik, які зареєстровані у Дубаї та Мумбаї відповідно. Їхні спільні активи оцінюють у 2 мільярди доларів. Майже усі танкери цих фірм виконували дві функції, які пов'язані з російською сировиною:

Ці судна часто заходили до російських портів;

часто заходили до російських портів; Танкери були залучені до перевантаження нафти з судна на судно.

Обсяги нафти, які можуть транспортувати танкери компанії Gatik, оцінюють у приблизно 30 мільйонів барелів нафти та палива. Інша фірма володіє транспортними можливостями на майже 15 мільйонів барелів. Цікаво, що обидві компанії не мають офіційних сайтів. У Gatik він досі у розробці, а сайт Fractal пропонує лише адресу електронної пошти для набору персоналу.

Варто виокремити, що ні Індія, ні ОАЕ не приєдналися до санкції країн Заходу проти Росії, які вони запровадили після повномасштабного нападу на Україну. За словами старшого контент-аналітика компанії VesselsValue, яка відстежує ціни на тисячі торгових суден, саме такі види компаній на ринку допомогли Росії зберегти можливість продажу нафти.