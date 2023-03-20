Журналисты издания Bloomberg обнаружили две фирмы, продолжающие сотрудничать с Россией. В частности, помогают государству-агрессору обходить санкционные ограничения с использованием их танкеров для нефти.

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Компании из Индии и ОАЭ помогают России продавать нефть

Согласно последним данным, речь идет о компаниях Fractal и Gatik, которые зарегистрированы в Дубае и Мумбаи в соответствии. Их общие активы оценивают в 2 миллиарда долларов. Почти все танкеры этих фирм выполняли две функции, связанные с российским сырьем:

Или судно часто заходили в русские порты;

часто заходили в русские порты; Танкеры были вовлечены в перегрузку нефти с судна на судно.

Объемы нефти, которые могут транспортировать танкеры компании Gatik, оценивают в примерно 30 миллионов баррелей нефти и топлива. Другая фирма владеет транспортными возможностями на почти 15 миллионов баррелей. Интересно, что у обеих компаний нет официальных сайтов. В Gatik он все еще в разработке, а сайт Fractal предлагает только адрес электронной почты для набора персонала.

Следует отметить, что ни Индия, ни ОАЭ не присоединились к санкции стран Запада против России, которые они ввели после полномасштабного нападения на Украину. По словам старшего контент-аналитика компании VesselsValue, отслеживающей цены на тысячи торговых судов, именно такие виды компаний на рынке помогли России сохранить возможность продажи нефти.