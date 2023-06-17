Згадають 90-ті й біднішатимуть щодня: чим закінчиться для Росії продаж нафти не у доларах

Експорт нафти – це вкрай важлива стаття доходів для Росії. Саме тому агресорка намагається втриматися на цьому ринку. Водночас надійшли дані з цього сектору за I квартал 2023 року, але варто враховувати й важливі нюанси, які пов'язані з валютами.

Скільки Росія заробила на нафті

За перші три місяці 2023 року формальні доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів оцінюють у 39 мільярдів доларів США. Цей показник можна порівняти з даними про продаж сировини у 2015 – 2017 роках. Для прикладу, за перший квартал 2016 року Росія отримала 24 мільярди доларів, йдеться у звіті KSE Instutute.

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Додамо, що на ринку нафти фіксують прямо пропорційну кореляцію між зростанням обсягів імпорту російської нафти до країн, які не підтримують санкції проти агресора. Протилежну динаміку можна помітити щодо експорту сировини Росією до країн з чіткою позицією стосовно засудження повномасштабної війни проти України, інформує Європейський центральний банк.

Важливо підкреслити, що наприкінці квітня 2023 року експерти з KSE Institute повідомили про досить тривожні тенденції. Вони вказали, що санкції країн Заходу тиснуть на експорт російської нафти, проте є докази їх порушення. Зокрема, йдеться про продаж сировини вище цінової стелі на рівні 60 доларів за барель.

Валютний фактор

Водночас виторг Росії від продажу нафти у сучасних реаліях виглядає трохи по-іншому, ніж звикли у Кремлі. Усе через серйозні зміни, які пов'язані із валютною складовою цього питання.

Річ у тому, що до початку повномасштабної агресії проти України, Росія не мала жодних проблем з використанням американського долара у міжнародних розрахунках. Натомість у сучасних реаліях росіяни по суть отримують оплату у валютах, з якими вони майже нічого не можуть зробити. Йдеться про такі грошові одиниці:

Індійські рупії , які сьогодні зафіксували спад проти долара США через одне з рішень центрального банку країни, за даними Reuters;

, які сьогодні зафіксували спад проти долара США через одне з рішень центрального банку країни, за даними Reuters; Обмежено конвертовані китайські юані.

Дирхами Об'єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, влітку 2022 року добивалася того, щоб отримати оплату за експорт нафти до Індії саме у цій валюті, аби захистити себе від західних санкцій, інформує CNBC.

Раніше повідомляли, що Росія та Індія не змогли домовитися про використання рупій у двосторонніх міжнародних розрахунках. Головна причина – побоювання офіційної Москви, що їм не вдасться використати індійську валюту, пише Reuters. Крім того, у 2022 році частка юаня в імпортних розрахунках Росії зросла з 4% до 23%, згідно з The Japan Times.

Серед валют, які найбільше використовують у міжнародній торгівлі, передові позиції займають долар США та євро. Частка китайського юаня за останні місяці трохи зросла, але ще не досягла критично важливого рівня.

Додають, що до цього переліку також можуть входить турецькі ліри та марокканські дирхами. Для прикладу, на початку 2023 року Росія зосередила свою увагу на збільшенні обсягів постачання дизельного пального до Туреччини та Марокко, пише Reuters.

Нагадаємо, що офіційна валюта Туреччини протягом останніх років стрімко втрачає позиції на ринку. Але висновок з цього всього один – ні російські трейдери, ні нафтовики не знають, що тепер робити. Загалом це можна схарактеризувати, як вектор на деглобалізацію у секторі фінансів. Дуже малоймовірно, що це буде мати позитивні наслідки для Росії.

Проте варто враховувати, що приблизно третина російського виторгу від продажу нафти та нафтопродуктів за перший квартал 2023 року все-таки може бути у валютах, які легко конвертувати.

Експерт розповів про перспективи Росії

Іноземні валюти

24 Канал розпитав економіста Олега Гетмана про ситуацію у Росії з продажом нафти та валютною структурою доходів від цього. Перш за все він наголосив, що долар – це універсальна вільно конвертована валюта, з якої можна розраховуватись в будь-яких країнах світу. Приблизно так само, як і євро, але значно більш поширена. Тобто, якщо у вас накопичуються в країні долари, то можна купити будь-що в будь-якій країні за контрактами.

Якщо торгівлю частково переорієнтують у валюти, які не поширені у світі, то ви потім можете торгувати тільки з цією країною. Якщо у вас накопичуються індійські рупії, то відповідно й купувати щось потрібно в Індії. А через те, що торгові баланси зазвичай зміщені, наприклад, країна продає набагато більше, ніж купує у цієї країни, то рупії накопичуються і накопичуються.

У результаті незрозуміло, що з ними зробити, бо просто так їх вільно конвертувати неможливо. Тому це, звичайно, буде мати негативні наслідки. Зокрема, буде вимивати оборотні кошти у Росії. Крім того, ціна на нафту тримається в межах стелі, це призводить до значних недонадходжень до федерального бюджету Росії. І у порівнянні навіть з минулим роком ми бачимо ці провали та вони далі будуть тільки збільшуватися.

Нафта, газ та бюджет

З іншої сторони той факт, що росіяни торгують в різних валютах, це не найгірше, що трапилось з країною за останній рік. Це точно не доведе її до дефолту, до банкрутства, бо навіть в цих валютах можна потім у всіх країн купувати, навіть там не дуже потрібно, але можна переорієнтувати та купувати більше товарів, ніж в інших країнах.

Головне, що відбувається в Росії – це те, що ніхто очікував настільки низьких цін на нафту, коли вони планували бюджет у 2023 році. І ніхто не передбачав такого шаленого просідання по газу. Близько 40 – 45% всього федерального бюджету – доходи від нафти й газу.

Відповідно до цього формували бюджет. Всі видатки орієнтувалися на те, що надходження будуть в цих межах. Росіяни очікували, що ціну на нафту на цей рік утримаються на рівні 75 доларів за барель, ну і газ, відповідно. Там теж значні цифри та надходження.

Цього всього не відбувалося. Адже запровадили цінову стелю на нафту. У результаті російська сировина торгується постійно нижча 60, 55, 57 доларів і навіть до 45 доларів доходило. І так воно і буде далі. Теж саме по газу провал приблизно на 40% за ціною і по постачанню,

– наголосив український економіст.

Як Росія почала 2023 рік на ринку нафти / Фото Shutterstock

Тож вже на цей час, за підсумками 4 місяців, в них дефіцит федерального бюджету 3,5 трильйона рублів. При тому, що весь дефіцит федерального бюджету на 2023 рік планували у межах 2,9 трильйона рублів. Тобто з січня по травень Росія вже перевиконала весь дефіцит. І тепер настає питання, чим його покривати. І тут варіантів небагато:

Є Фонд національного добробуту, в якому ресурсів операбельних приблизно на 9 трильйонів рублів ;

; І, звичайно, є можливість друкувати рублі, запустити інфляцію, гіперінфляцію.

Обидва варіанти погані для них і добрі для нас. Тобто, вони вже покривають ці втрати завдяки Фонду національного добробуту і "вимивають" свої резерви,

– пояснив Олег Гетман.

Коли вони закінчаться, варіантів вже нічого не залишиться, окрім як друкувати гроші. До того ж схоже, що вони поступово уже друкують рублі. Через що поліз вгору курс національної валюти Росії, зросла девальвація та інфляція.

Якщо два вище згадані фактори спрацюють на повну потужність, то росіяни згадають 90-ті роки, коли інфляція сягала 100 – 200 – 500%, коли населення біднішало просто щодня. Такого результату можна очікувати близько наприкінці року.

Варто наголосити, що Росія не здатна у найближчі 5 років заповнити втрату європейського ринку для експорту нафти та газу. Тут Москві не допоможуть ні Туреччина, ні Індія, ні Китай тощо. Для цього є такі причини:

По-перше, ринки цих країн не безмежні. Тим паче вони й так активно імпортують сировину;

По-друге, відразу кілька країн готові конкурувати за ці ринки. Серед них підсанкційні Іран та Венесуела, а також Арабські Емірати.

Тож гравців багато, і вони всі великі, потужні, вони з радістю зжеруть частку Росії. Тож там бій відбувається з достатньо сильною конкуренцією. Тому цей дефіцит у федеральному бюджеті й далі буде наростати.

Ціна на російську нафту не буде зростати вище 60 доларів за барель. І все це запорука того, що ніяким чином інші країни не врятують її від проїдання протягом цього року всіх резервів, які залишились в Фонді національного добробуту. Як тільки вони завершаться, тоді ми зможемо спостерігати за найцікавішими процесами, які там почнуться в економічному і фінансовому секторі.

Що буде з граничною межею на російську нафту

Коли ухвалювати рішення про цінову стелю, то зобов'язалися проводити переговори щодо цього рівня кожні два місяці. Але тут є кілька нюансів. Стеля добре працює, коли ціна на світовий бренд не надто висока.

Коли ціна на Brent становить 70 – 75 доларів за барель, то добре тримати стелю і її можна понижувати. Як тільки Brent, як було місяць тому, скаче до 80 – 85 доларів за барель, то стеля починає потроху "протікати". Бо стимули для ухилення цієї стелі для Росії та для кількох сусідніх країн стають великими. Коли можна обійти стелю чорними танкерами, якимись чорними страховими компаніями, то це цікаво і покупцю, і продавцю.

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