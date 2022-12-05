Держави, які входять до складу ОПЕК+, провели зустріч 4 грудня в онлайн форматі та вирішили зберегти рівень видобування нафти на поточному рівні. Наразі їхня мета – оцінити динаміку на ринку.

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Нове рішення ОПЕК+

Зокрема, йдеться про такий фактор впливу як сповільнення другої економіки світу – Китаю. Це суттєво впливає на попит. Крім того, важливу роль відіграють санкції країн Заходу щодо російської нафти.

В тому числі йдеться про початок дії ембарго від ЄС та цінова стеля на продаж сировини. Загалом, на момент створення цього матеріалу, дві найвідоміші марки нафти торгуються на таких рівнях, згідно з Bloomberg:

Brent – 86,80 долара за барель;

за барель; WTI – 81,09 долара за барель.

До цього блок планував скоротити обсяги видобування сировини на 2 мільйони барелів на добу. При цьому вони вказували термін дії для цього рішення до кінця 2023 року.

Попередні кроки та подальші плани

Додамо, що в ОПЕК+ не вперше обговорюють це питання:

На початку жовтня цього року держави, які є основними експортерами чорного золота, погодили скоротити обсяги видобування нафти на 2 мільйони барелів на добу.

Це стало найбільшим за масштабом зменшенням щодо процесу видобутку з 2020 року.

В ОПЕК+ мають намір ретельно стежити за ринком, а у разі погіршення фундаментальних показників держави-члени проведуть ще одну зустріч до червня.