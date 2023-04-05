Польща остаточно припинила співпрацю з Росією у критично важливому секторі

Найбільша польська компанія оголосила про остаточний розрив співпраці з Росією. Важливо, що йдеться про надважливий сектор для Кремля. Про ключові деталі – читайте далі.

Державна нафтова компанія Польщі PKN Orlen повідомила про розрив останнього контракту з російською "Татнєфтью". При цьому енергетичному гіганту європейської країни вдалося це зробити без виплати штрафних санкцій.

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Польща остаточно розірвала нафтові відносини з Росією

Відповідну заяву озвучив генеральний директор компанії Даніель Обайтек. За його словами, останній контракт з російською компанією розірвали буквально кілька днів тому. Цікаво, що ця угода мала термін дії до 2024 року.

Проте у лютому 2023 року Росія ухвалила рішення про припинення експорту сировини нафтопроводом "Дружба". Це сталося наступного дня після того, як офіційна Варшава передала Києву перші танки "Леопард". Відтак Польща отримала вагому підставу для остаточного припинення співпраці з агресором.

Нагадаємо! Контракт з російською компанією з "Роснєфтью", який закінчився у січні, польська сторона вирішила не поновлювати, оскільки країна зобов'язалася припинити використовувати сировину з держави-агресорки до кінця 2022 року.

Потужна позиція Польщі

Загалом після повномасштабного вторгнення PKN Orlen ухвалила рішення про відмову імпорту російської нафти та палива, які експортують морем. Нагадаємо, що саме на цей вид транспортування чорного золота з Росії поширюється дія ембарго ЄС, яке набуло чинності 5 грудня 2022 року.

Крім того, варто зауважити, що Польща була серед країн, які вимагали зменшити цінову стелю на російську нафту з 60 доларів за барель. Цей запит також підтримали країни Балтії – Литва, Латвія, Естонія. Проте ЄС та США заявили, що не будуть вносити відповідні зміни. Ключовий аргумент – ефективність поточної граничної ціни.