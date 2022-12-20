Кінець епохи: Німеччина зробила дуже радикальний поворот у відносинах з Росією

У Німеччині заявили, що з початку 2023 року взагалі не буде купувати нафту з Росії. Про це повідомили у вівторок, 20 грудня.

До цього офіційний Берлін повідомляв про припинення імпорту російської нафти до кінця 2022 року. Головна причина – повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зверніть увагу Найактуальніші активи цієї зими: поради від експертів та головні фактори впливу

Пізніше з'явилися заяви від глави російського оператора нафтопроводу про отримання запиту на постачання сировини Німеччині у першому кварталі 2023 року. Тож ситуація була незрозумілою.

Німеччина зробила офіційну заяву про російську нафту

У вівторок, 20 грудня, німецька влада виступила з конкретною відповіддю щодо подальшої співпраці з офіційною Москвою у секторі енергетики у 2023 році. Уряд Німеччини наголосив, що країна не буде купувати російську нафту на початку наступного року, а замінить її на сировину з Казахстану. Хоча угода між сторонами все ще перебуває на стадії укладання.

Наприкінці минулого тижня вартість двох еталоннихнижче важливих психологічних рівнів. Таку реакцію ринку спровокували побоювання щодо рецесії та рішення більшості центробанків у світі продовжувати агресивну монетарну політику.

Ба більше, речниця Міністерства економіки Німеччини підкреслила, що повідомлення про замовлення російської нафти є неправдивими. Зокрема, такі нафтові компанії як Leuna та Schwedt не планують замовляти російську нафту в новому році.

На момент створення цього матеріалу, ситуація з цінами на ринку нафти така, згідно з OilPrice: