Нова хвиля турбулентності на крипторинку: що впливає на ціну цифрових монет

Фінансові ринки сколихнула нова агресія Росії проти України. Йдеться про визнання Кремлем "незалежності" так званих Д/ЛНР та введення туди російських військ. Криптовалюти не стали винятком.

Цифрові валюти почали день зі зниження. Річ у тому, що інвестори стурбовані просуванням Росії на Схід України та перспективою тривалої війни в регіоні.

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Нове знецінення криптовалют

Головна криптовалюта світу – біткойн – торгувалася на рівні 37 115 доларів за монету, втративши в ціні майже 5% за ніч. Аналогічну динаміку продемонстрували Ethereum і Dogecoin вночі. Вартість цифрових монет коливалася на рівні 2540 доларів, впавши на 6,72% та 0,128 долара за монету (мінус 8,3%) відповідно.

Автор книги "Цифрова війна" та партнер компанії CloudTree Ventures Вінстон Ма заявив, що "українська криза у поєднанні з підняттям процентних ставок та регулюванням крипторинку у США" може створити ідеальний шторм для біткойна. Тобто цей сценарій може підштовхнути цифрову монету до тестування ціни на рівні 30 тисяч доларів, пише The Street. Максимально вартість біткойна підіймалася до 68 990 доларів за монету, згідно з CoinDesk.

Вінстон Ма додав, що останні події навколо Україні створили ще більше невизначеності на ринку криптовалют, на додаток до неминучого підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи США, що може перевірити уявлення про те, що біткойн може бути безпечним активом під час економічного або геополітичного хаосу.

Неприязнь до ризику

Після рішення президента держави-агресорки Володимира Путіна про введення російських військ на окупований Донбас традиційні ринки охопила нова хвиля неприязні до ризику.

Що таке неприязнь до ризику Цей термін використовують в економіці та фінансах для опису тенденції гравців ринку надавати перевагу результатам та активам з низьким рівнем невизначеності перед аналогами з високою невизначеністю.

Трейдер із компанії з управління криптоактивами Blofin Гріффін Ардерн додав, що у напруженій ситуації інвестори будуть обирати такі активи як золото та нафта замість акцій та віртуальних монет, з якими пов'язано більше ризиків.

В Україні легалізували ринок криптовалют. Народні обранці підтримали закон "Про віртуальні активи" . Попередню версію цього законопроєкту ветував президент України Володимир Зеленський.

Глава відділу криптовалют та токенізації в Republic Ендрю Дуджі сказав, що волатильність – "природа індустрії, і вона триватиме – значною мірою підживлена поточними геополітичними подіями. Актуальна вартість цифрових монет, згідно з CoinDesk: