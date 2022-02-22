Новая волна турбулентности на крипторынке: что влияет на цену цифровых монет

Финансовые рынки всколыхнула новая агрессия России против Украины. Речь идет о признании Кремлем "независимости" так называемых Д/ЛНР и введении туда российских войск. Криптовалюты не стали исключением.

Цифровые валюты начали день с понижения. Дело в том, что инвесторы озабочены продвижением России на Восток Украины и перспективой длительной войны в регионе.

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Новое обесценение криптовалют

Главная криптовалюта мира – биткоин – торговалась на уровне 37 115 долларов за монету, потеряв в цене почти 5% за ночь. Аналогичную динамику продемонстрировали Ethereum и Dogecoin ночью. Стоимость цифровых монет колебалась на уровне 2540 долларов, упав на 6,72% и 0,128 доллара за монету (минус 8,3%) соответственно.

Автор книги "Цифровая война" и партнер компании CloudTree Ventures Уинстон Ма заявил, что "украинский кризис в сочетании с поднятием процентных ставок и регулированием крипторынка в США" может создать идеальный шторм для биткоина. То есть, этот сценарий может подтолкнуть цифровую монету к тестированию цены на уровне 30 тысяч долларов, пишет The Street. Максимально стоимость биткоина поднималась до 68 990 долларов за монету, согласно CoinDesk.

Уинстон Ма добавил, что последние события вокруг Украины создали еще большее неопределенности на рынке криптовалют, в дополнение к неизбежному повышению ставок со стороны Федеральной резервной системы США, что может проверить представление о том что биткоин может быть безопасным активом во время экономического или геополитического хаоса.

Неприязнь к риску

После решения президента страны-агрессора Владимира Путина о введении российских войск на оккупированный Донбасс традиционные рынки охватила новая волна неприязни к риску.

Что такое неприязнь к риску Этот термин используют в экономике и финансах для описания тенденции игроков рынка отдавать предпочтение результатам и активам с низким уровнем неопределенности перед аналогами с высокой неопределенностью.

Трейдер из компании по управлению криптоактивами Blofin Гриффин Ардерн добавил, что в напряженной ситуации инвесторы будут выбирать такие активы как золото и нефть вместо акций и виртуальных монет, с которыми связано больше рисков.

В Украине легализовали рынок криптовалют. Народные избранники поддержали закон "О виртуальных активах" . Предварительную версию этого законопроекта ветировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава отдела криптовалют и токенизации в Republic Эндрю Дуджи сказал, что волатильность – "природа индустрии", и она будет продолжаться – в значительной степени подпитана текущими геополитическими событиями. Актуальная стоимость цифровых монет, согласно CoinDesk: